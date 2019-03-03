星期透視／回到現實：北韓終將成為事實核武國

2019-03-03 00:48 聯合報 楊永明／國安會前副秘書長



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川金二會破局關鍵原因很清楚，就是美國與北韓對於完全非核化有極大差異；簡言之，北韓目前無意完全非核化，至少不願一步到位；破局後混沌形勢，美朝更難互信，中韓角色將加重，接下來就看美國將重點放在繼續談判，還是加強制裁。至於川金二會破局的影響是深遠的，北韓繼續維持事實核武國地位，將牽動東北亞安全與中美戰略關係變化。

川普說，北韓不願同意完全非核化，美國查到寧邊以外仍有核設施，但金正恩卻要求全面解除制裁，他無法同意所以停止會談。北韓外交部長李容浩會後開記者會抱怨說，北韓要求聯合國在二○一六到一七年達成有關民生經濟及人民生活有關的制裁，應先解除，北韓則願意永久廢棄寧邊核武設施。實際分析北韓主張的解除部分民生經濟有關的制裁，除武器部分外，其實大部分項目都將解除制裁。

此外，美國務卿指責北韓不願談彈道飛彈，美發現北韓有廿個未經披露的彈道飛彈基地；根據聯合國制裁監督小組報告，也指北韓移動飛彈組裝和測試設備，以民用設施掩護。會談時美方也提出北韓還有另一個秘密鈾濃縮設施基地，但北韓不願討論，美國則提出完全非核化要求，是造成談判無法聚焦被迫中斷原因。

川金二會出乎意料地未達成協議，中國大陸學者認為，雙方事前對會談都過於樂觀，可是兩國仍然缺少互信，使雙方在非核化、解除對北韓制裁等問題上很難取得突破。 （美聯社資料照） 分享 facebook 可見，迄今北韓不願真正放棄核武與彈道飛彈，希望能依循印度和巴基斯坦模式，最終能保持「事實核武國」地位。一九六八年核不擴散條約，認定中美英法俄是五個合法核武國家，印、巴、北韓與以色列是實際擁有核武的事實核武國。其中印、巴在一九九八年進行最後核試，雖面對國際制裁仍不銷毀核武，美國布希政府在二○○五年與印度簽署「美印民用核能合作協議」，間接接受印度擁核事實。

其實，如果川普真的同意金正恩主張簽署協議，以銷毀寧邊設施換取撤銷部分制裁，也可暫時限制北韓核武規模；然後再以和平協議和美朝建交，讓北韓逐步完全放棄核武。當然這論述的不確定因素太多，北韓過去的談判紀錄並不可靠，川普國安顧問波頓臨時坐上談判桌，就是要防止川普真的簽了壞協議。

川普這次是學了教訓，遇到真正難纏對手，他自認能夠談交易，想要以川金會的直接對決，取得金正恩承諾非核化的外交成果，但是他不了解北韓安全威脅感及東北亞安全戰略環境；一個遭受軍事與經濟制裁的獨裁政府，很難輕言放棄自保的核武與飛彈，歷史上還沒有出現（利比亞、南非、伊朗都只是核子計畫階段，北韓則是事實核武國）。

還好的是，美朝雙方沒有撕破臉或口出惡言，依然維持第一次川金會非核化共識，彼此暫時安於「不進行核試及試射飛彈、不舉行美韓軍演」的雙暫停現狀。但是川金兩人內心必定極度憤怒，美國要完全非核化，北韓要保持事實核武國，「川金三會」很難再聚，川普雖然接著忙於內政、醜聞、中美貿易談判與競選連任，北韓問題還是會不時回到雷達範圍內，是繼續談判還是加強制裁呢？或許雙方都會訴諸盟友讓事情繼續轉下去。

回到現實，東北亞要面對一個長期持有核武的北韓的安全環境現狀，但在金正恩刻意營造和平與改革經濟氛圍下，各國應該會與平壤加強交往互動關係（還是不禁要問金的國安顧問是誰啊？）

至於北京與平壤政府關係應會變得更密切，試想有個掌握核武但又依靠援助的北韓，牽制駐日與駐韓美軍，還可為中美關係加注籌碼，不是挺好的嗎！