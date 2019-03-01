網紅閣員的胸襟

2019-03-01 23:47 聯合報 溫俊維／補教業者（竹縣竹北）



被農委會主委陳吉仲唱衰，高市長韓國瑜動怒嗆：「沒水準到了極點！」 記者蔡孟妤／攝影 分享 facebook

高雄市長韓國瑜出訪馬來西亞、新加坡，簽署農業外銷訂單，農委會主委陳吉仲在立院答詢時稱「原本舊有的通路」，韓為此動怒回嗆陳不該在國內唱衰、扯後腿。地方首長成功，中央主管卻冷嘲熱諷，其間矯情在本該和解的二二八和平紀念日後，顯得格外諷刺。

眾所周知，首次登上月球的太空人，除了熟知的阿姆斯壯外，還有一位是艾德林（Buzz Aldrin）。當時阿姆斯壯有句名言：「我個人的一小步，卻是人類的一大步。」在慶祝記者會上，有記者問艾德林：「由阿姆斯壯先下去，成為登陸月球的第一人，你會不會感到遺憾？」

全場尷尬，但艾德林幽默回應：「回到地球時，我可是最先離開太空艙的，所以我是由別的星球來到地球的第一人。」大家以掌聲回報他的機智。試想太空任務何等危險，乘員間若不合作無間、捐棄前嫌，又怎麼平安達成？回看台灣，百業待舉、外強環伺，蔡政府閣員又何必將中央地方鬩牆家醜，外揚於國際？

子曰：「君子成人之美，不成人之惡。小人反是。」去年中南部農產品價格崩跌，農民北上抗議，但政府斥為假消息。由泛公股機構轉投資成立的台農發虧損逾資本額三分之一，主委竟辯稱賺錢觀感不好。對照韓為農漁民所做之努力，對照蔡政府網紅閣員的胸襟、能力，高下立判。