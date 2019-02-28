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台灣與越南...領導人的一念之間

2019-02-28 23:58聯合報 劉容生／清華大學榮譽教授（新北市）

河內街頭上一幅歡迎美國總統川普和北韓領導人金正恩的巨幅海報。 （路透）
河內街頭上一幅歡迎美國總統川普和北韓領導人金正恩的巨幅海報。 （路透）
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二月二十八曰，對台灣、越南的政治人物是個大日子。兩個重要的活動分別在進行，差別的是：前者的觀眾多半是島內的人，後者舞臺雖小，但全世界人都睜大眼睛在看

台灣—這個自由民主的寶島，人民正在休假紀念七十二年前發生的二二八不幸事件：

這個國家的領導人出席「二二八事件七十二周年中樞紀念儀式」，說明這是促轉條例完成立法後第一次的二二八紀念日，期許台灣成為一個更自由、民主、有人權的國家。儀式主持人蔡英文引用她在臉書上推薦的客家電視劇「少了一個之後」，強調很多家庭突然少一個人是何等的悲痛。

蔡英文更提到韓國電影「我只是個計程車司機」，讓社會再一次記得四十年前發生光州事件的傷痛，彰顯了過去韓國政府威權時代的罪行。並期待文化部長鼓勵更多以轉型正義為題材的各種創作，讓全世界看到台灣對民主、自由和人權的愛護和珍惜。

越南—這個歷經二十年越戰摧殘的共產國家，全球人民都充滿希望地睜大眼睛觀望一個歷史性事件的開展：

電視上呈現著朝美兩國領導人金正恩和川普在越南握手拍肩的鏡頭，雙方嘗試結束過去六十多年來的對敵和仇恨，共同努力創造一個未來和平的世界。這兩個領導人應該不會忘記慘烈的韓戰造成的巨大傷害。一九五○年「朝鮮人民共和國」和「大韓民國」兩方對峙，加上外力介入引發戰爭，雙方傷亡估計達三百萭人。今天看起來這一個十分愚蠢又不幸的歷史悲劇，造成了多少「少了一個之後」的家庭悲劇？

歷史的發展常常是痛苦的，更不一定是合理的；社會的進步也常是崎嶇的，要付出許多代價的。一個領導人必須能帶領人民跳脫過去的傷痛向前邁進，國家才會有希望和遠景。歷史教訓清楚地告訴我們，意識形態的對抗，是造成人類悲劇的一個重大因素：朝鮮半島戰爭、中東動亂及國共內戰的例子，比比皆是。試問還有誰比金正恩和川普之間意識形態差異更大？不久以前，美朝兩國還在核武對峙，雙方領導人惡言相罵。是什麼動機讓這兩位仇人、國家的領導者摒除意識形態，忘記過去的對敵而握手言和？有誰說金正恩出賣了朝鮮？

國家和國際重大事件的發生和不發生，其實就在領導人的一念之間，和平與戰爭在一念之間，九二共識豈不也是一念之間？

越南蔡英文促轉條例川金二次峰會二二八事件
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