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畫中有話／別被人看破手腳

2019-02-24 01:40聯合報 陳柏亨

圖／陳柏亨
圖／陳柏亨
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小吃店在飛漲物價下薄利營生，市民應變之道：「該吃飯吃飯，該辦的事，天打雷劈也得辦。」只是，蔡總統才在臉書說，經濟是廿年來最好狀態，但數字就是不給力。主計總處公布去年平均實質月薪退回十七年前水準，薪資成長追不上物價，相對剝奪感擴大。

蔡總統期許「今年經濟大好，大家發大財」，期望能落實，不要如代天府抽不出國運籤般令人憂。

經濟薪資出國
高雄人請進！高雄馬 10 年大調查：市民歡迎馬拉嗎？→

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