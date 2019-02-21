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回應228和平柱被踹斷！ 政大蔣公騎馬銅像遭人鋸斷馬腳

休息 是為了走更遠的路

2019-02-21 23:58聯合報 陳金鳳／家管（台中市），賽夏客／資深教育工作者（苗縣頭份）

高雄市長韓國瑜（右）在過年期間發紅包給民眾們。 圖／聯合報系資料照片
高雄市長韓國瑜（右）在過年期間發紅包給民眾們。 圖／聯合報系資料照片
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陳金鳳／家管（台中市）

我很少對政治人物的健康關心過，韓國瑜是例外；除了他的行事作風很庶民，反應快但不亂放厥詞，說話有分寸更有擔當，這是我欣賞他的地方。

這兩天，從新聞中看到韓市長因過度勞累，不僅燒聲，氣色也不好。其實在剛選舉完，我就曾注意到，市長應好好休息養精蓄銳，相信高雄市民們不會對他有所苛責的。

但以目前情勢看來，不是韓要不要休息，而是他根本無法休息；高雄市民或各機關團體，任何活動都要請韓加持，像發紅包這事，一發就是十幾天。高雄人請體諒一下韓市長的身體，多給他一點時間休息吧！不是非他不可的活動，就不要再勞煩他了！給他多點時間休息，他才能走更長遠的路。

從新聞畫面看到，連我這個不是高雄人看了都不捨呢！

賽夏客／資深教育工作者（苗縣頭份）

台灣的選舉簡直荒腔走板至極，韓國瑜才剛選上高雄市長，就馬上拱他選總統大位，這是愛他，還是害他？

韓行事作風乾脆果斷，真誠無欺，委實異於政客，聲望居高不墜，儘管綠營府院多方打壓與醜化，都不影響他在選民心中的地位。但是若因藍營為了奪回主政權，硬把這顆負傷累累的王牌打出去，縱使坐上總統寶座，一定會折損他的身子和做人的誠信。

最近一些民調，韓均遙遙領先，民眾的熱情委實讓他難以消受，勸進聲浪不絕於耳；他表示候選人中自己身體最差，雖顧左右而言它，但也是肺腑之言；就饒過他這一次，讓他好好跟高雄人搏感情，教政治人物如何為民公僕，並交出一張翻轉高雄的成績單！

韓國瑜高雄市紅包民調總統大選
金豬年，迎好運！開運紅包先來領一波→

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