華航罷工／沒「肉票」 罷工權成空包彈

2019-02-12 23:46 聯合報 林俊梧／南投縣政府社會勞動處前處長（南投市）



華航機師罷工已第五天，華航一口氣公布今起至2月20日取消航班。記者鄭超文／攝影 分享 facebook

華航機師工會罷工，嚴重影響大批旅客，也引起社會兩極對嗆。本次罷工係合法啟動故應予保障，但是否所有勞工都能依法效尤，則令人存疑。

我們的理解裡，法律應具普遍性，即適用於所有人或某種類之全部人的規則，但真是這樣嗎？綜觀華航兩次成功罷工與日前長榮最後因協商成功，沒有啟動的罷工行動，明顯看出，啟動罷工如可挾持資方重大利益為「肉票」者，逼資方不得不讓步，大都可成功達到目的。而一般企業勞工縱然有工會組織，亦難以威脅罷工與資方談判，概因手中沒有「肉票」，縱然啟動罷工資方也不太會退讓，罷工權對一般企業勞工即成「空包彈」，故現行絕大多數企業勞工的勞動條件，只能依靠勞基法的最低保障與資方的經營理念來維持。

這可從國內外罷工狀況看出，罷工成功率高的工會同質性高，最頻繁者為航空與交通業，成功率高的原因不外乎手中握有「肉票」—乘客權益。這樣看來勞動三權裡，勞方最有利的殺手鐧「罷工權」，絕大多數勞工幾乎使用不到，反而是勞動條件相對較優渥，關鍵性、稀有性之工會才能運用，如此法令是否不符一般性與普遍性原則？而使勞動條件差異日益擴大，讓一般勞工有相對剝奪感。法令如只少數挾有「肉票」者才得以運用，卻常引起整體社會動蕩，雖自民主先進國家引用，真對廣大勞工有益嗎？