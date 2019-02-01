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川金二會／「棄核」並不是川普說了算

2019-02-01 23:59聯合報 劉順達／教（台北市）

中共總書記習近平（右）與北韓領導人金正恩一月八日在北京舉行會談，習對「川金二會」...
中共總書記習近平（右）與北韓領導人金正恩一月八日在北京舉行會談，習對「川金二會」表示支持。 （美聯社資料照片）
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「川金二會」醞釀數月後，幾已確定於二月底在越南舉行。正巧，時機上與三月一日美中貿易休戰屆滿九十日重疊；這場「川金會」自然充滿錯綜複雜因素。

其實，川金會模型早已擬定。一月初，北韓國務委員長金正恩突訪中共國家主席習近平後，北韓就積極進行美朝對話。當然，美國總統川普亦知道，這是習近平對金正恩下的「指導」棋。

北韓「棄核」顯成美中貿戰的籌碼。去年六月第一次川金會後，不論川普如何誇耀自己的「棄核」成果，但美國情報首長都異口同聲在國會表示，北韓「無動於衷」；這讓川普臉上無光，因此採貿易手段向中共施壓。

當然，中共也不是省油的燈。趁著金正恩卅五歲生日，擺上山珍海味熱烈慶祝一番，並勸說讓步，先放棄對準美國的洲際飛彈及其原料、設施等；至於完全廢核理想，可能必須逐步進行，北韓無法一步到位。相對地，美國則默認南韓重啟開城工業區及金剛山觀光等，來回應北韓要求解除經濟制裁。

尤其，督促川普和金正恩趕緊見面的關鍵人物，是南韓總統文在寅。近日來，從南韓法院判決日商賠償和韓日軍事對峙等觀察，美國在東北亞的兩個重要兄弟鬧得不可開交，甚至愈演愈烈。似乎川普只好以「川金二會」安撫韓日「休戰」。

看來，「棄核」對川普來說，目前仍是心有餘力不足。

北韓川普金正恩中共習近平
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