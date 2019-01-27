美中科技冷戰 台灣搶押注

2019-01-27 23:55 聯合報 張鐸／樹德科大副教授（高雄市）



美國政府說服盟邦的無線通訊和網路供應商避免使用中國華為技術公司的電信設備，這顯示以美國為首的盟邦和中國的「科技冷戰」升溫。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

美中貿易戰開打以來，幾度過招衝突愈形尖銳，近來又發生華為孟晚舟轉機時被加拿大警方應美國政府司法互助要求逮捕的事件。至此美中貿易戰已不限美中兩國，看得出來美俄冷戰的畫面隱約浮現。近期美國政府更擴大展開貿易戰行動，試圖說服盟邦不要使用中國華為的電信設備，顯示以美國為首的盟邦和中國之間的「科技冷戰」正逐漸升溫。

華為已是全球最大的通訊設備及手機製造商，遭美國及其盟邦抵制主因，是擔心華為５Ｇ通訊科技對全球的影響力，因此扺制華為就是抵制中國。據半島新聞報導，目前只有五眼聯盟國家（FVEY）宣布抵制華為，該聯盟是由英語系國家組成以達成信號情報的合作，包括美、英、加、澳、紐。

這五國的抵制理由如下：美國擔心中國成為經濟及全球情資蒐集的競爭者，且會影響國內通訊基礎建設。澳洲則擔心可能受到外國政府法外指導的公司構成了不可接受的安全風險，因此不准引進由「該國」通訊公司指導的５Ｇ技術。紐西蘭政府也宣布採行與澳洲相同措施，雖然該國通訊安全局聲稱５Ｇ因高速連網，手機及網路運用本來就有內在風險。英國則是受其他五眼會員國的督促，不得不抵制華為，縱使英國Ｍ１６情報機構並未發現華為設備有任何惡意的行為。加拿大也同樣受到其他會員國的壓力，不得不抵制華為。加拿大議員在聯名寫給杜魯道總理的報告書中提及，「雖然加拿大已建置強固的通信安全防護，依據美國及其他會員國對華為的認知，我們非常在意這樣的防護是否足夠」。

五眼聯盟國家應該很高興，現在有一個非聯盟國家－台灣也由政府帶頭加入抵制華為的「科技冷戰」行列。二次大戰後的冷戰，我們的參與，也只不過是透過中美協防條約提供機場、港口給美軍使用。此次美中「科技冷戰」，蔡政府不僅抵制華為，後續將抵制中國製造的高科技產品。前一次冷戰，機場港口借美軍使用，我們沒什麼損失。這次的科技冷戰，蔡政府不惜將兩岸雙邊貿易六點一兆元的總值做賭注，只為了幫美國搖旗吶喊。