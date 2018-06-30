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休業式 我撿教室地上的冰棒袋

2018-06-30 00:45聯合報 陳慧如／國小教師（新北市）

媒體總是大肆採訪滿級分學生、「生活與倫理」不被重視。 圖／聯合報系資料照片
媒體總是大肆採訪滿級分學生、「生活與倫理」不被重視。 圖／聯合報系資料照片
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昨天是本學期休業式。最後一堂課，孩子們嘴巴咬著棒棒冰走進來，說是級任老師請的。因為冰品會融化，所以我讓他們繼續吃完，但因為垃圾都清理完畢，所以我要孩子們吃完後，垃圾帶回家丟，不要留在教室垃圾桶，以免經過一個暑假發霉發臭。

接著我發美勞作業，請他們馬上放進書包，通常這樣的話得講好幾次，但總是聽者藐藐，還是很多孩子把畫紙及棒棒冰袋放置桌上不管，電扇吹著便掉到地上，要我一再提醒。

下課鐘響，囑咐孩子東西都要帶回家，互道：「暑假快樂！下學期見！」孩子們離開後，我巡視了教室…桌下共有三個棒棒冰袋、一張揉掉的美勞作品。平日下課前，請小朋友們收拾地上剪貼掉下的碎紙片，或是請他們把弄髒的桌面擦乾淨，常常聽到這樣一句話：「那不是我弄的！」態度不佳，目中無人，強詞奪理的大有人在，其中不乏資優班學生。

擅長考試的他們，長大倘若成為社會菁英，是否仍然以自己的角度來思考，不懂得體諒他人，缺乏同理心，不會設身處地為人著想，腦海中只有自己的利益…

會考學測成績一公布，媒體總是大肆採訪滿級分學生、考上頂尖大學的學生…我們的社會太缺乏品格教育了，課綱改了又改，「生活與倫理」早就成歷史名詞，不被重視。

滿級分學測

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