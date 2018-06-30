台灣足球 火苗尚存

2018-06-30 00:48 聯合報 張國輝／社會工作（台中市）



世界盃小組賽全部賽程結束，英國媒體BBC根據評分系統排出小組賽最佳11人，亞洲有3名球員入選，分別是南韓前鋒孫興慜、門將趙賢祐，以及日本中場本田圭佑。 （美聯社、歐新社資料照） 分享 facebook

本屆世足賽驚奇連連，首先是人口卅三萬多的北歐小國冰島，與足球強國阿根廷踢出了一比一的「冰島傳奇」，接著是韓國以二比○踢翻衛冕軍德國，令世界驚訝不已。

冰島踢進世界盃，本身就是一頁足球傳奇，台灣多少足球迷滿懷憧憬，前總統陳水扁在二○○六年時發出宏願，希望二○一八年台灣的足球能晉升到卅二名，如今我們的足球仍在門外徘徊，據國際足總（ＦＩＦＡ）最新排名是一二一名，比阿扁發宏願時進步了五十名。

其實，本屆入圍卅二強的國家，人口不及五百萬的國家有五個，多數國家的人口都比台灣少，打敗地主俄羅斯並以三勝率先晉級的烏拉圭，人口也僅有三百多萬。由此證明球是圓的，多少沒沒無名的國家，藉由世界盃一夕揚名。

有人認為台灣沒有足球風氣，對足球的發展不抱希望，然筆者常路過離住家不遠的「朝馬足球場」，六日來踢球的中小學生很多，比賽日時更是把球場擠爆，台灣的足球火苗尚存，只要用對方法，它就有可能吹起熊熊大火。

記得民國一○二年的全國運動會，台中市抱回有史以來首座足球冠軍，震驚體壇。台中市的足球選手是由幾所高中足球隊所組成，這些學生從小學就開始踢球；當時的市長胡志強主政時期，從小學到國中分區培訓，予各球隊許多比賽機會，也有企業贊助專任教練的經費，加上台中市教育局主動協助球隊到國外參賽，汲取經驗，踢出佳績是可預期的。

足球對場地與設備要求不高，是適合社區發展的運動。對我國足球失望的人不必畫地自限，應到各球場看看，或參考運彩的銷售情形；不必每四年自嘲一次，找出原因，我們的足球才有未來。