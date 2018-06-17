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農產價崩 官員束手 逼民造反？

2018-06-17 01:10聯合報 陳碧華／教育工作者（台中市）

農委會以1公斤5元購香蕉次級品，有民眾誤以為1公斤5元就可買到香蕉吃。 圖／聯合...
農委會以1公斤5元購香蕉次級品，有民眾誤以為1公斤5元就可買到香蕉吃。 圖／聯合報系資料照片
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早上從院子採回滿滿一盆的芒果，芒果一顆顆飽滿金黃，更誇張的是居然滿樹結實纍纍，毫無病害。

小小一個院子，因為工作忙碌無暇照顧，往年少有收成，今年居然大豐收，而且甜度與風味俱佳，可想而知今年各地水果大豐收，一點也不奇怪。

風調雨順，消費者可以用低廉價錢，買到品質好的水果；辛苦栽種的果農，心卻在淌血，好不容易有好收成，卻價格崩盤，甚至只能當飼料、肥料，無語問蒼天。

當颱風暴雨肆虐，大家詛咒老天爺。當無風無雨，水果豐收，銷售無門，農委會也覺得不是他們的錯，說來說去都是老天爺的錯。

現在科技發達，大數據取得容易，農委會始終拿不出辦法。成立農發公司，聽起來是解決問題，其實是與民爭利。

小英總統面對目前失控的農業問題，其實不用對農業官員發飆。任命一位不懂農業的政治人物作為農委會主委，靠著一位也無實務經驗的副主委包山包海掌管全國農業，農業不出問題也才奇怪。

適才適用，是最簡單的道理。小孩開大車，後果如何，可想而知。農民生靈塗炭，只能自求多福。

台灣農產品品質傲人，也不是沒有農業人才，但是把只會做運動的人放在檯面搖旗吶喊，農民永遠看不到天日，是不是要像歷史故事一樣被逼得出來造反？

農委會農民芒果
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