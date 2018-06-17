端午包粽吃粽 品嘗愛的味道

2018-06-17 01:10 聯合報 李淑娟／文字工作者（台北市）



移民署南區事務大隊金門縣服務站，邀請移工及新住民歡慶開齋節，並體驗包粽。 圖／移民署南區事務大隊提供 分享 facebook

端午節假期又來了，記得去年此時，想應景吃個粽子，沒想到大雨滂沱中，西門町連鎖粽子店擠滿了各年齡層的人，店員們拆解粽子的手始終沒停過、無論哪個世代都想用食物體會過節滋味。

電影裡的主角，不同心境也吃著不同的味道，打遍天下無敵手的韓片「冠軍大叔」，在美國超市當保全時，啃著速食漢堡果腹，回到韓國兩手空空、重新開始，跟著情同手足的好友混進婚宴冒充賓客吃大餐，眼見外甥外甥女沒有好好吃飯，再度帶著小朋友去吃免費婚宴自助餐，逐漸在腕力比賽得勝後，優勝者獎品海鮮大餐，一家人圍食分享的愉快笑容，人與人的信任親密在時間中累積與消磨，食物是永恆的註腳。

電影「我的蛋糕情人」，以黑森林蛋糕和餅乾串起兩個城市間的感情，已婚的耶路撒冷男人出差到柏林時，戀上了年輕、沒家人的蛋糕師，也不忘帶一盒餅乾回去給妻子；即使有宗教、異性戀婚姻冒出同性婚外戀曲的激盪，食物永遠是連結人心的橋梁。

去年端午節，常去的店家裡，廿七歲的青年返鄉探親後，出其不意地蒸熟母親親手包的粽子款待，那久違的家庭美味，熱騰騰地溫暖了每日獨自在台北盆地背著包包、焦急緊張、跑來跑去的心靈；也使我想起童年，每逢此時外婆總會在庭院蒸一籠鹼粽，鍋蓋掀開、蒸氣冒出，端午時節便有可以沾糖吃的軟Ｑ鹼粽。每回凝望那片已成廢墟、不停被討論如何開發的日式宿舍時，心底飄散著家與食物的美好餘溫。

今年端午節，你吃粽子嗎？願意費心費力包粽子、願意親手做食物共享的，一定是互愛扶持的人。