反年改爭的不是錢 是誠信與法理

2018-06-17 01:10 聯合報 李凡／資深教育工作者（南投市）



退休公教陸續收到「退休所得重算處分書」，全教產開放退休教師登記集體訴訟，高雄3天就有650人登記。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

退休同事聚會，不見某位同事，旁人說，他的另一半在年改前往生，他正慶幸自己一個人再怎樣都好處理，沒想到天算不如人算，居然因血管阻塞倒下。開刀後，因糖尿病傷口不易癒合，腳趾也烏黑潰爛，他必須請看護；然而巴氏量表沒通過，無法請外籍看護，一天得花二千多元請台籍看護，憂心退休金被砍，可能請不起看護了…

大家開始大罵，也感慨煩惱未來該如何過，同事阿娥說「阿凡，你看來一副不煩惱的模樣」，我笑說誰不煩惱未來，但該罵的是政府不守誠信、汙名化公教人員，該論理的是法律規範。

若著眼個人未來生活品質，只是讓政府、政客拿來模糊焦點或是攻擊，「一個月三萬多不能生活，那工人怎麼辦？農人怎麼辦？」之類的話語，又製造了對立。

許多人也許不會深思今日退休金變革，錯在政府不守誠信，錯在手法霸道粗糙，他們只是聽到政府說，公教人員退休了還領那麼多錢，若再聽到公教人員喊這些錢怎麼度過餘生，比照自己的所得，便真的相信公教人員真的是貪婪的米蟲。

「所以你認為這樣的退休金可以接受嗎？」同事沒聽清楚我的話意，反問我。

我搖搖頭：「不要把話題放在退休金被砍多少，那是政治人物的盤算與欺瞞的手法，他們說十八趴分兩年歸零，民眾聽到還有九趴，咸認政府待公務人員不薄，他們哪知道那只是政府話術包裝，多少人在下個月已經自動歸零？」

若把焦點放在錢上面，我們只是讓政府可以繼續汙名化公教人員，讓民眾誤以為公教人員就是要錢。我們該定位清楚，要爭的是法理、是契約、是誠信，政府當初如何與公教人員訂下契約，公教人員信任政府，如今政府毀約，還大罵公教人員，我們要訴願要釋憲，就是爭一個誠信法理！

當我聽到人家在說公教和軍人樓地板差多少之類的話，我不是不在乎樓地板，但我更在乎的是政府如何能違背誠信，自顧自的訂一個金額，我們要爭的是政府應做好人民的表率，遵守承諾！

「一個不守信用的政府，讓人民活在水深火熱之中，還說台灣現在的經濟是廿年來最好的年代，這是多麼諷刺好笑的事！」同事嘆息著。

我不只覺得諷刺，還覺得悲涼，更覺得恐慌。悲涼的是政府根本不理解民間疾苦，還在自我催眠，恐慌的是失去人民信任的政府，能有何作為？

「政府不守信用讓我們活不下去，看來他自己處境更難呀！」端起茶喝下去，我們不約而同長嘆一聲。