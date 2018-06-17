提升運動水準 先感受世足熱

2018-06-17 01:10 聯合報 王大樹／資深媒體人（台北市）



中華電信MOD邀請浩角翔起擔任世足賽推廣大使。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

「四年一度的世界盃足球賽又來了！」這是最近常出現在媒體的標題，如今更隨比賽正式開打，令人感受到那股足球大拜拜已在身邊，周遭圍繞著臉書、社群網路充斥世足訊息，尤其當歐洲伊比利半島兩強的西班牙及葡萄牙大戰一開踢，葡萄牙名將Ｃ羅演出「帽子戲法」（單場一人進三球），兩隊最終戲劇性言和，那種爆肝熬夜看球仍深覺值得情緒，就算平常不看足球賽的人，或多或少會陷入這話題中。

但很可惜的是，很多人無法感受西、葡大戰現場轉播的樂趣；照過去幾屆例子，有線、無線電視均有場場轉播，只要簡單打開電視就可看世足賽，現在則是必須加裝ＭＯＤ才可看到預賽轉播，很多人會問，「哪裡有轉播啊？」

取得世足賽轉播權的愛爾達電視台，只能從他們的ＭＯＤ頻道及付費網路平台才能看到比賽，雖然他們有與華視進行合作，不過，華視從十六強淘汰賽開始轉播，這部分雖是精華部分，然而仍有預賽無法看到比賽的遺憾。

在商言商，愛爾達以標購重要體育賽事節目，增加中華電信ＭＯＤ裝機量的做法，藉由這層關係存在，已成台灣最大的國際體育賽事轉播採購商，舉凡夏奧、冬奧、亞運、世足賽，這些必須支付高達數億轉播權利金，國內只有他們肯砸重金；相對地，有線及無線電視台，隨著大型賽事轉播金的逐年升高，大多已不願做這樣的投資，甚至連有線專業體育台也望而卻步，轉而向愛爾達分一杯羹就好。

然而，這分一杯羹過程中的曖昧交鋒，愛爾達若不釋出給有線、無線轉播，必定引發負面效應，因此提出讓他們付權利金的方式；相對的，其他電視台則不願支付太過高額權利金下，把時間壓力交給愛爾達，甚至最後不成就是靠體育署居中協調，這個戲碼已是屢見不爽。

今年最後協調結果，就是華視轉播十六強賽事。老華視在他們主掌足協時代，轉播世足賽是他們責無旁貸的任務，如今卻是以寄人籬下方式來轉播。這有如四年前愛爾達與年代的翻版。

不論是否記得二○○二年陳水扁總統喊出，台灣在二○一八年進軍會內賽卅二強支票有否兌現？就算到了下屆二○二二年卡達世足賽，甚至二○二六年美加墨合辦增加為四十八隊，台灣恐怕還是只能坐壁上觀，但若現在政府真的有心要把台灣足球提升，不應只是例外優惠，把不合參賽標準的足球隊護送至印尼參加亞運這種做法而已，應設法讓足球在台灣普及化，世足賽是個起步，協調出最便利台灣民眾轉播，從年輕族群建立足球夢，豈非美意。

回過頭來說，奧運是各國都有派隊參加最高水準賽事，關心自己國家選手及比賽是理所當然，然而世界盃只有卅二隊能夠參加，為何還是能在全球受到注目；這只說明了一件事，足球是全世界第一的運動，或許我們能以旁觀者的樂趣，來看這些隊伍的競爭，從帥哥球員、足球寶貝、周邊時尚，到比賽中的強隊對決、黑馬出現、精采進球；別管台灣是否為足球沙漠，總之就是盡情去感受這股世足熱吧。