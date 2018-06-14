AIT新館落成／蔡馬零互動 如何談團結

2018-06-14 00:41 聯合報 陳揮文／電台主持人（新北市）



美國在台協會AIT新館落成，前總統馬英九和蔡英文總統雖一同參加時空膠囊放置儀式，但兩人卻零互動。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

美國在台協會內湖新館落成，蔡英文、馬英九兩位前後任總統應邀出席，分別跟美國國務院助理國務卿交談，蔡馬兩位總統雖然同台同框，但完全零互動。

蔡總統就任兩年多，這不是蔡馬第一次同台，也不是第一次零互動，包括雙十國慶以及前陣子的浴佛節，蔡馬互當空氣，彷彿變成一種模式，媒體看在眼裡，似乎也見怪不怪。

去年雙十國慶，蔡總統說需要一個團結的台灣，邀請各政黨領袖坐下來談。後來，國民黨因故婉拒，整件事不了了之。

上月底，布吉納法索與我斷交，蔡總統一方面批評在野黨，另一方面說「處理兩岸關係的前提，是要有一個團結的台灣。」

團結，不見得有用，何況是不團結。國力日衰，眾所皆知，不能再內耗空轉，不要再藍綠惡鬥。問題是，誰應該負起團結的責任？誰應該先伸出橄欖枝？

蔡英文是現任總統，理應更大器、更積極，有馬英九同台的場合，期待蔡英文展現總統的層次、高度、格局，主動跟馬英九握手、寒暄、合照，甚至邀請到總統府茶敘，相信馬英九會欣然答允。

依筆者愚見，「蔡馬相見歡」的效益遠遠大於「蔡馬零互動」，姑且不論政治攻防或選舉算計，至少蔡馬以身作則，兩位總統率先團結，才有可能開啟藍綠和解與朝野對話。

蔡總統應該尊重馬英九，原因很簡單，總有一天，蔡總統也會卸任，蔡總統現在尊重馬英九，將來的總統才會尊重蔡英文。

總統府「渭水廳」紀念蔣渭水，他的名言「同胞須團結，團結真有力」。團結的第一步，就從蔡馬兩位總統開始做起。