親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
udn鳴人堂
社論
重磅快評
民意論壇
聯合報名人堂
聯合好評
聯晚私房新聞
udn相對論

AIT新館落成／蔡馬零互動 如何談團結

2018-06-14 00:41聯合報 陳揮文／電台主持人（新北市）

美國在台協會AIT新館落成，前總統馬英九和蔡英文總統雖一同參加時空膠囊放置儀式，...
美國在台協會AIT新館落成，前總統馬英九和蔡英文總統雖一同參加時空膠囊放置儀式，但兩人卻零互動。圖／聯合報系資料照片
分享

美國在台協會內湖新館落成，蔡英文馬英九兩位前後任總統應邀出席，分別跟美國國務院助理國務卿交談，蔡馬兩位總統雖然同台同框，但完全零互動。

蔡總統就任兩年多，這不是蔡馬第一次同台，也不是第一次零互動，包括雙十國慶以及前陣子的浴佛節，蔡馬互當空氣，彷彿變成一種模式，媒體看在眼裡，似乎也見怪不怪。

去年雙十國慶，蔡總統說需要一個團結的台灣，邀請各政黨領袖坐下來談。後來，國民黨因故婉拒，整件事不了了之。

上月底，布吉納法索與我斷交，蔡總統一方面批評在野黨，另一方面說「處理兩岸關係的前提，是要有一個團結的台灣。」

團結，不見得有用，何況是不團結。國力日衰，眾所皆知，不能再內耗空轉，不要再藍綠惡鬥。問題是，誰應該負起團結的責任？誰應該先伸出橄欖枝？

蔡英文是現任總統，理應更大器、更積極，有馬英九同台的場合，期待蔡英文展現總統的層次、高度、格局，主動跟馬英九握手、寒暄、合照，甚至邀請到總統府茶敘，相信馬英九會欣然答允。

依筆者愚見，「蔡馬相見歡」的效益遠遠大於「蔡馬零互動」，姑且不論政治攻防或選舉算計，至少蔡馬以身作則，兩位總統率先團結，才有可能開啟藍綠和解與朝野對話。

蔡總統應該尊重馬英九，原因很簡單，總有一天，蔡總統也會卸任，蔡總統現在尊重馬英九，將來的總統才會尊重蔡英文。

總統府「渭水廳」紀念蔣渭水，他的名言「同胞須團結，團結真有力」。團結的第一步，就從蔡馬兩位總統開始做起。

馬英九蔡英文美國在台協會

相關新聞

太燙手…教長懸缺沒關係？

2018-06-14 00:00

知台愛台的外籍生 為何留不住

2018-06-14 00:45

聯合筆記／假新聞與假消息

2018-06-13 23:52

蒜蓉香蕉與珍奶之亂 當愛台灣撞上環保

2018-06-14 00:05

找出農業的「台灣亮點」

2018-06-14 00:32

農民賺不到154萬，因為不專業？

2018-06-14 00:21

漫畫／川金會 誰贏到面子？

2018-06-13 23:56

真幹話無罪，假新聞要罰？！

2018-06-13 15:44

產銷失衡 政府怎可推責天氣

2018-06-13 00:56

怪農民搶收？ 官員要接地氣

2018-06-13 00:52

教軍人以「實」 軍改卻無「誠」

2018-06-13 00:47

去梯言／八百壯士如何收場？

2018-06-13 00:44

川金會啟示／文在寅身段 可資借鏡！

2018-06-13 00:41

川金會啟示／美朝能和 台海不能解？

2018-06-13 00:28

「五贏」的川金會

2018-06-13 00:25

川金會後… 美朝如何「履約保證」

2018-06-13 00:15

想一想「大屋頂中國兩制」

2017-10-28 23:41
看更多

熱門文章

【即時短評】周錫瑋 你被做掉了都不知道

2018-06-13 18:11

【重磅快評】真的吃香蕉皮了 官員還會做什麼？

2018-06-13 16:12

【即時短評】農委會已經夠忙了 拜託別再添亂！

2018-06-13 14:32

【重磅快評】限塑「拔管」 天才官員輕忽生活樂趣

2018-06-13 10:34

【即時短評】缺乏長遠規劃政策推行 會拉台灣農業陪葬

2018-06-13 11:50

真幹話無罪，假新聞要罰？！

2018-06-13 15:44

聯合報社論／老老實實做事，勝過天花亂墜改革

2018-06-13 23:53

聯合報黑白集／最好年代，你卻沒感覺

2018-06-14 00:00

邱一新／台北 西班牙烤乳豬 人間至味

2018-06-13 23:41

太燙手…教長懸缺沒關係？

2018-06-14 00:00

知台愛台的外籍生 為何留不住

2018-06-14 00:45

聯合筆記／假新聞與假消息

2018-06-13 23:52

經濟日報社論／當心產業發展不均 擴大貧富差距

2018-06-14 00:46

高朗／抓住世人心理的川金會

2018-06-13 23:49

蒜蓉香蕉與珍奶之亂 當愛台灣撞上環保

2018-06-14 00:05

AIT新館落成／蔡馬零互動 如何談團結

2018-06-14 00:41

農民賺不到154萬，因為不專業？

2018-06-14 00:21

漫畫／川金會 誰贏到面子？

2018-06-13 23:56

找出農業的「台灣亮點」

2018-06-14 00:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top