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知台愛台的外籍生 為何留不住

2018-06-14 00:45聯合報 周祝瑛／政大教育系教授（台北市）

許多在台外籍留學生都非常熱情、開朗，更愛台灣的風土人情，學成後應考慮讓他們留在台...
許多在台外籍留學生都非常熱情、開朗，更愛台灣的風土人情，學成後應考慮讓他們留在台灣貢獻所學。圖／聯合報系資料照片
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日前參加學生畢業餐敘，一位在台完成博士學業的美籍學生，談及在台求學六年間，不但完成五本中英文專書，發表十多篇國際論文，且與友人發起南海智庫、亞太政策協會、台灣NO.1網站，協助台灣宣揚重要議題與特色。可是像這樣一位對台灣很投入的美國人，最近幾個月在國內的求職，卻令人擔憂。這反映出台灣對高級人才留才的不利處境。

根據教育部統計，一○六年大專校院境外學生近十一萬八千人，其中四成七為學位生（五萬五千多人），且多集中於頂尖大學攻讀碩、博士學位。雖然近年來，政府不斷公布外籍學生畢業後留台工作相關累計點數，與改善聘雇許可門檻，但以目前國內各大學因少子女化浪潮，在聘人員額日趨保守限制下，加上各大企業或私人單位在聘請高學歷者所提供的薪資太低，甚至難以與海峽對岸競爭，以致這群曾領取台灣獎學金，由國內各頂尖大學努力培育出來的優秀外籍人才，很難在台灣工作，回饋台灣社會！無法有效留才，讓台灣的人才紅利無法進帳，也讓鄰近國家尤其是對岸，撿到我們辛苦培育的現成國際人才！

尤其全台教授年齡正面臨日益老化的趨勢，以一○六學年為例，有五成四超過五十歲以上，未來五到十年間將出現大批教授退休潮，甚至有三分之一以上必須離開學界。許多頂尖大學諸多資深教授的專業領域與國際學術網路，面臨青黃不接等人才斷層問題。

為解決上述問題，無論是中研院與國內各大學及研究機構，應儘早擴大高級人才的聘用，尤其許多在台接受頂大等博士學位訓練、這群知台、愛台且認同台灣的優秀外籍人士，也應納入積極留才的行列，讓這些學界年輕力壯的生力軍，可以有機會與台籍教師合作，形塑台灣新的學術文化與建立互補網路。這些人一方面可以負起許多大學英語授課的任務，加深國內大學生的國際視野；另一方面，更能為台灣政府與大學，提升台灣世界能見度，甚至為企業界開拓國際市場，創造更多雙贏的機會。

最後，政府部門在徵求國際人才時，也須注意到目前仍在台進修學位的國際人才，如：數月前某外交單位在徵求編譯人才時，僅指定申請人必須擁有國外學歷者，卻對現有在台擁有豐富的國際編譯與中文能力者，形成遺珠之憾。由此可見，台灣在攬才與留才上，必須更積極的擴大範圍，讓這群領台灣獎學金、受惠於我高教，又愛台的外籍人士，有機會回饋台灣社會。

教育部高教外籍生

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