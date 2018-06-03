畫中有話／視界大小 決定世界大小

攝影／楊萬雲 分享 facebook

「心有多大，舞台就有多大。沒有人可以限制你，唯一能給你限制的，就是你自己。」眺望中正紀念堂自由廣場，可以遠觀，也可近眺；原本一望無際的美景，如今加上框框再欣賞，猶如違章掩蓋天際線般。

近日邦交國連續與台斷交，蔡政府誓言不再容忍打壓。沒想到拿出的方案竟是以技術性措施壓件陸客團。

舉世為了活絡經濟大搶陸客觀光財的今日，政府消極限制作為，讓旅行社及一條龍的從業者受害。更令人擔心的是，期待透過兩岸民間文化交流，提升與中共競爭的「民主紅利」，亦將漸失優勢。