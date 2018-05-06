讓不讓柯都是難…綠恐怕只能生悶氣

2018-05-06 01:12 聯合報 桑品載／作家（桃園市）



柯文哲。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

民進黨北市選舉若決定自提人選，不讓柯文哲，是兩難選一難。

五月一日晚間，民進黨操盤四巨頭和柯文哲在木柵農會密會後，柯對記者說：「他們壓力很大。」壓力來自兩方面，一是獨派對柯文哲之厭惡，已到水火難容；二是深綠基本盤向要參選台北市議員的人強烈表態，非提自己人不可，兩種壓力匯集成一股大壓力，承受這壓力的人，與其說是民進黨，不如說是蔡英文。

蔡英文傾向禮讓，純從台北市選情考量，在三足鼎立情況下，即使由陳菊或賴清德出馬，也贏不了。這兩人的「高人氣」，在南部無人可匹敵，台北則未必。菊賴同是民進黨高層，需承擔民進黨執政不力的負面效應；民進黨一定也算過，要拿七十萬票門檻是高難度。市議員大約一萬五千票就可當選，但得有所謂「母雞」，黨若禮讓柯，他們等於和基層為敵，淪為「孤雞」，此之所以他們幾乎一致要求「自提」。

蔡英文曾隱約透露，民進黨若一定要選，會成為第三名。這話柯文哲也說過：「那會成為我和民進黨爭二、三名。」國民黨當選，那是蔡英文的大噩夢！高志鵬就揚言「敗選黨主席應下台」，如今她的民意支持度偏低，民進黨會不會支持她參選連任，大有問題。

一旦三足鼎立成局，柯綠互打必是競選主戲，包括姚文智在內既然都強調「台灣價值」，四二二遊行時，大家所穿的綠色Ｔ恤上同寫著TAIWAN,TAIPEI。幾天前姚文智還強調絕非Chinse Taipei，這個價值定義，必隨著民進黨全省參選人同行，也附帶使賴清德所稱「務實台獨工作者」明朗化。

對民進黨而言，「台灣價值即台獨」，固有助於團結獨派進而凝聚基本盤，但也把自己鎖進一個堡壘裡，堡壘裡藏著什麼，它已無支吾其詞空間；如是，未來選舉從今年到二○二○年，民進黨就色澤分明地在為台獨而戰，使得它不得不以推動台獨為選舉主訴求。那麼，贊不贊成台獨，選舉票等於是公投票。民進黨禁得起民意考驗嗎？

柯文哲在二○一四年選舉時自承「墨綠」，且表示會和民進黨一起作戰。但他很快就變了，「兩岸一家親」之說至今不變，是看清即使這五個字氣得民進黨要撞牆，在台北市竟還有超過五成人接受。他不待民進黨是否禮讓他，已主動和民進黨切割。他的確是個投機分子，卻也洞察了台北選舉市場實況，和賴清德一樣「務實」。

柯文哲的基本盤是青年族群，令民進黨不堪的是，在柯文哲未出現前，青年選票多數歸屬民進黨；大力支持太陽花運動，民進黨之著眼是為了收納並擴大青年族群為己有。不料智商一五七的柯文哲翻轉使之成為白色力量，兩年多來努力經營，出現屬於他的「網軍」、「柯粉」，如今在網路上大力撻伐民進黨者，便是這群人。

至今為止，柯文哲依然是三足鼎立中的第一名。這狀況會否一直維持到投票，當然還難說，變數在丁守中是否能整合國民黨，使吃了苦的藍營歸隊。兩者爭戰中，民進黨已無角色可扮演，是以，柯文哲所說「和民進黨爭二、三名」，是他心裡已有準備的最壞結果，至此，民進黨只有生悶氣的份兒了。