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比牛肉 北市何不來場三國演義

2018-05-06 01:12聯合報 鄧鴻源／大學教授（台北市）

傳綠營高層分析民調後，認為自推人選角逐台北市長，至少能避免內部分裂。柯文哲昨天受...
傳綠營高層分析民調後，認為自推人選角逐台北市長，至少能避免內部分裂。柯文哲昨天受訪時似乎不願回答，還問記者「沒有別的問題可以問嗎？」記者王彥鈞／攝影
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據了解，民進黨高層研判後認為，與其大費周章說服綠營基層支持禮讓台北市長柯文哲 ，不如自提人選，至少可避免因禮讓可能造成黨內分裂，殃及其他縣市的選票流失。不錯，理應如此，否則綠營支持者可能大量流失。

現有黨內有意參選者之中，雖然以民進黨立委姚文智聲勢最高。不過，自提人選，並不代表就是姚文智，畢竟民進黨有意角逐者不少，如蘇煥智與呂秀蓮，甚至有人推薦陳菊與賴清德等重量級人士。陳菊如果能出馬，與柯文哲有得拚。

近來柯文哲與民進黨關係，始終未見改善，柯還直言拔管事件是白癡決定，柯的民調直落，目前與國民黨北市長參選人丁守中不相上下，甚至有些民調還低於丁。民進黨選民對台北市長選舉自提人選的支持度，不斷攀升，令民進黨高層不得不重新思考。

以目前態勢看，要說服綠營選民再度禮讓柯，可能要花很大功夫，不如自提人選，對促成綠營內部團結有幫助。如此一來，國、民兩黨與「白色力量」將形成新的「三國演義」，對選民未嘗不是好事，因為大家可以仔細端詳，誰端出的「牛肉」最好。

政治，是管理眾人之事，越多人參與越好，無須誰禮讓誰，有競爭才有進步。四年前柯文哲以「白色力量」崛起，這次是考驗其施政成績的試金石，大家不妨拭目以待。

民進黨柯文哲陳菊
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