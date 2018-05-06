恣意不作為？ 大法官釋憲別服務政治

2018-05-06 01:12 聯合報 呂蓬仁／公職退休（彰縣員林）



大法官會議以立委高金素梅未參與前瞻預算表決為由，剔除其聲請釋憲的資格。圖為預算在立法院經濟委員會審查時，朝野對立互批的情況。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

難得國民黨、親民黨及無黨聯盟等一致共識，湊足卅八位立委最低連署門檻，聲請前瞻基礎建設特別條例與特別預算案釋憲暨暫時處分，大法官卻技巧性予以「倒扣一分」，硬把聲請案死當掉。

本案大法官會議程序審查採逐一比對聲請立委有無出席表決，以聲請成員之一的高金素梅並未參與而剔除連署資格，議決不受理此案，殊屬空前創舉；大法官輩迎合當權者意志，不惜曲解法律作出不受理決議，服膺行政領導，不啻是司法服務政治。

該規定「現有」立委總額三分之一以上即得連署聲請，並未明確規定此三分之一立委必須躬親全程參與議事，大法官認定未參與議案表決，即喪失釋憲連署權利，毫無道理，缺乏法理說服力，手法粗糙，恐與教育部台大校長拔管案異曲同工。

筆者想討教大法官諸公們，假使大法官召開全體審查會議，對於會議所作成的決議，甚至解釋文，當天請假缺席大法官究竟認不認帳、決議算不算、沒參與的各級法院受不受拘束？

解釋憲法既是大法官獨一無二權力，相對亦為責無旁貸義務，不能任意甚且恣意不作為，不受理前瞻案聲請，違法審議決定本身，可能也構成一種違憲行為 ，還把高金素梅塑造成釋憲功敗垂成之千古罪人般，情何以堪矣！