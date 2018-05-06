民視斷訊 系統台的反擊？

2018-05-06 01:12 聯合報 黃瑞麟／媒體工作者（台北市）



TBC台灣寬頻通訊旗下的有線電視系統，因未獲授權日昨暫停播送民視新聞台訊號；該台畫面只剩下文字、跑馬燈公告「未免侵權，自5月4日凌晨起停止播送」。記者洪敬浤／攝影 分享 facebook

民視被斷訊，把責任推卸到郭台銘，有點言重了！

筆者在系統台工作過，對於頻道商有些了解。老實說，有些頻道商硬要系統台簽約時，夾雜一些奇怪的規定；若系統台全部接受，幾乎沒什麼賺錢。

再者合約因素，系統台不能隨便將沒授權的頻道上架，以免侵權而被告，罰得更重。先釐清民視的做法對錯，再責怪是否因為郭台銘介入導致吧！