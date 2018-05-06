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執政黨幫幫忙 「你別吳茂昆了」

2018-05-06 01:12聯合報 洪太／資深教育工作者（南投市）

圖／波波
圖／波波
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一群老友選擇假日聚會，雖說都已退休，但每人加入的志工團隊，要研習、服務輪值…，要找大家都有空的時間，還真非周末日不可。

大家聊到最後扯到昔日糗事，半百人大都哈哈一笑，做錯的事已成回憶小部分，小真說到和阿育計畫作弊事，但因膽小作罷，「阿育你當時是否做弊了？那一次你的成績特好。」

阿育撇嘴說：「怎麼可能，我向來都是乖學生，絕不會做錯事。」其他人聽了，開始笑說阿育做過的錯事，說的都是小事，例如在校樹刻心怡女孩名字，翻牆去買飲料，但阿育急著辯解沒那回事，昌哥突然說了句：「你別吳茂昆了。」

大家愣住了，昌哥笑著學吳茂昆說的話：「我最驕傲的是一生自認為沒做錯任何事。」他一說讓阿育抓狂，昌哥趕緊道歉。

阿真看看場面，嘆氣說：「怎麼現在台面上的政治人物都成了這德行？按理說，他們的名字應該讓人民尊崇的，現在…，是多麼可悲的事呀！」

阿育嘆氣說，在擔任義工團體裡，有人說現政府做得糟，可是批判反抗顯得疲弱不振，國民顯然不夠關心。馬上有人問他：那你會上街頭嗎？他不加思索地說：要有用才上街頭，蔡政府根本不理不睬；我會用選票表達我的抗議。

「用選票表達無聲抗議」一開始認同蔡英文總統的昌哥也贊同，還說「你們知道我心已死了嗎？」

大家想到昌哥昔日還參加小英之友會，紛紛問他理由，他說一開始蔡總統文青式的喊話，讓他覺得窩心，但所作所為卻是冷酷無情讓人驚詫；賴清德一開始也挾台南治績讓人期待，但上任後所作所講卻讓人齒冷。…

在昌哥細數讓他心死的事時，阿真的LINE叮咚響起，她看完驚叫得讓大家傳看，是聯合新聞網報導，星際大戰系列電影全球發燒，四日全球非官方發起的慶祝活動，定為國際星戰日，上午星戰迷到總統府與副總統陳建仁慶祝活動，陳建仁表示「這是第一次接見來自地球以外的朋友」。

看到讀者留言有人寫下數十遍民進黨瘋了，有人感嘆商女不知亡國恨，隔江猶唱後庭花，留言都是一面倒諷刺責罵。昌哥說：「這就是心死的最大理由呀！」

我不知道昌哥悲嘆的聲音，是否代表某些有良知的民進黨員的心聲，但我知道總統府上演的一齣齣荒腔走板戲碼，已將我們推向絕望深淵。

民進黨吳茂昆總統府
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

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