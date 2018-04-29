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讓管中閔暫任台大校長！法界建議出這招

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拔管案／魏國彥：那個學者敢吃「人血饅頭」？

2018-04-29 09:15聯合新聞網 魏國彥／台大地質科學系教授，環保署前署長

環保署前署長魏國彥。圖／聯合報系資料照片
環保署前署長魏國彥。圖／聯合報系資料照片
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魯迅小說「藥」裡面有個既迷信又殘忍的場景：華老栓為給兒子治癆病，聽信傳言，特地跑去刑場買下沾滿革命烈士鮮血的饅頭。這血是革命志士夏瑜為救國救民壯烈犧牲而流淌在刑場上的血，而他所發願要救的民眾並不理解他，反而慶幸他的死，有人血饅頭當藥吃。

27日晚間教育部拍板確定「卡管」，要求台大校長遴選委員會重新回到「審查參選人階段」，政次林騰蛟表示，管中閔教授也符合校長遴選及教育人員任用條例消極及積極資格，只要台大完成相關程序，教部就會依法聘用。

然而，這倒撥時鐘，退回重來的戲碼，還需要當初參加遴選的八位候選人配合演出才行。記者追訪，已經有兩位參選人高掛免戰牌，拒絕再玩。沒興趣再來一次的原因很多，光看管爺怎樣被卡被管，首先就要掂掂自己的份量。新一輪的遴選與半年前的大不相同了，社會、媒體、政治人物無不拿起顯微鏡、放大鏡、照妖鏡、凹凸透鏡把人照個透徹，就像檢驗前東華大學校長吳茂昆校長一樣，查你有沒有到大陸交流、兼課、兼職，問你有沒有開公司、申請專利？

就算通過重重關卡，選上了，還要看教育部眼色與臉色，調整一下自己的顏色。想到這一層，有藍色嫌疑的就不想玩了。那剩下的，就會被認為夠綠，綠油漆撥下來，想洗也洗不掉。

更不堪的是，這台大校長職位是砍了管爺之後才有的「人血饅頭」，那個學者忍心開口大咬？那位教授敢細嚼慢嚥？

台大教育部魏國彥管中閔

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