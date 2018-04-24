台大教授投書／符合兩岸最大利益及合乎憲法的唯一策略

2018-04-24 16:29 聯合新聞網 小愚 ／作者為台大退休教授



墾丁陸客團身影。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

鑑於近日來，賴清德的台獨論、大陸的軍事演習以及之前美國通過的台灣旅行法，種種觸及大陸紅線，造成台海劍拔弩張的緊張情勢，令人憂心忡忡兩岸未來的和平發展及穩定。我認為「終極和平統一」對兩岸都是最有利的政策，理由如下：

（一）對台灣而言，「終極和平統一」是目前「維持現狀」最好的方式

台灣可以持續享受馬英九時代，兩岸和平發展的經濟紅利，大量的陸客可以繼續來台灣觀光，帶來對服務業可觀的收益；企業界也可以繼續在大陸廣大的市場，蓬勃發展，進而回饋給員工增加薪資，解決長久以來的低薪問題，兩岸的人才也可以互相交流，互利共贏。台灣也不需要再浪費龐大的軍事及凱子外交經費，全部拿來做經濟發展之用，再創台灣的經濟奇蹟。至於未來，也許三、五十年或者更久，等到大陸經濟、社會、民主、法治、自由都發展到相當成熟之後，台灣再來舉行統一公投，由全體台灣人民心甘情願的統一，自然水到渠成，順其自然；相信大陸應該有耐心，只要不台獨，就沒有啟動反分裂法的理由。

（二）大陸可以全心全力的持續全面發展，創造「中華民族偉大復興的中國夢」

只要台灣不獨立，大陸也絕不願意武統的，因為那會造成經濟發展的全面重挫，嚴重遲緩「21世紀是中國人世紀」的美夢。尤其，武統會造成上百年的族群仇恨，台灣228的殷鑒不遠，其遺患70年之後仍然無法完全消解。其實，在經濟上，大陸對台灣根本不在乎的，可有可無，台灣的GDP甚至於不如大陸的一些省份或直轄市；只有在國際戰略、民族情感及使命上，沒有一位大陸的領導人能夠背負這個國土分裂的歷史罪名。

（三）最不樂見我們終極統一的，就是美國了

因為，美國現在正處心積慮的想要遏制大陸的崛起，中國是世界上威脅、取代美國霸權的唯一對手。兩岸的衝突及對抗，是美國最大利益所在，一方面可以傾銷要淘汰的武器裝備給台灣；另一方面，可以用台灣做為籌碼，當做川普貿易戰及各種與中國對抗的棋子；甚至於，必要時可以在台海主動挑起戰爭，例如，美軍駐軍台灣、軍艦駐紮台灣港口、美國極高層人士正式官方訪台、或台灣極高層官式訪美；冀圖在中國還沒有完全崛起之前，重挫中國。反正，戰場不在美國本土而在台灣，死傷慘重及付出巨大代價的只會是台灣人民及大陸。美國從來只有自己的國家利益，什麼世界警察、國際公理及正義都是假的。所以，現在蔡英文政府及賴清德等台獨政客的所作所為，以及自私地僅為了自己的意識形態、而罔顧全民的福利及安全，只是一個令親者痛、仇者快的愚蠢行徑！

（四）「終極統一論」是唯一符合中華民國憲法的論述

依憲法增修條文，開宗明義就是「為因應國家統一前之需要⋯⋯」，表示國家終究是要統一的。李登輝的廢除國統綱領、陳水扁的一邊一國論、蔡英文的兩國論、以及賴清德的台獨論，都是違憲，甚至應該處以叛國罪的。2011年馬英九當總統時，民進黨的立委曾質問他，是否要執行他的父親馬鶴凌先生骨灰罈上寫的「化獨漸統」遺志，可惜馬英九沒有那個膽識、正大光明、理直氣狀地承認：那就是唯一合憲的論證，也是「九二共識、一中原則」更具體的表述。仔細想想，台獨有百害而無一利，除了滿足部分人精神上的慰藉，沒有一絲實質好處；姑且不論台獨不可能，而且會立即帶來戰爭的痛苦，生靈塗炭、哀鴻遍野；就算今天美國人幫你打贏中國，帶來短暫的獨立，台灣今天的各種經濟、社會、政治、軍事、外交的困境，仍然不可能得到任何紓解，更何況，等到未來中國國力稱霸世界時，還是會收回來的，那又何必多此一舉、平白犧牲台灣無辜的芸芸眾生呢？

總之，如果「終極和平統一」可以成為台灣多數選民的共識，進而倡導「終極統一論」的政治家，可以在2020或2024年大選時當上總統，與大陸簽訂可長可久的「和平協議」，兩岸領導人可望共獲諾貝爾和平獎；最重要的是，大陸可以全力推展他們的全球戰略，而台灣也可以共享和平、穩定的經濟發展，這才是兩岸的雙贏策略！天佑台灣！！

（本文經作者同意授權，僅刊載聯合新聞網，未經同意禁止轉載。）