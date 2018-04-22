爛長官、豬隊友…教育熱情 別被澆熄

2018-04-22 00:53 聯合報 李枝桃／資深教育工作者（南投市）



國教院請每位儲訓校長「莫忘初衷」。圖為國教院台北院區。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

最近教育問題常成為大家關注談論焦點，甚至有侵蝕「教育根本」之嘆。受邀到國家教育研究院擔任主任儲訓班的輔導校長；一開始他們嘻嘻哈哈地看不到甚麼教育使命感，但在六周培訓期間，觀念竟一點一滴改變，開始思索行政人員可以為教育多做些甚麼事。

結業式中，他們共同心聲是：一個人可以走得快，但一群人可以走得遠走得久，強調合作共伴，「如果一所學校內有三分之一是我們這些人，那這所學校必然堅不可摧」，一個主任這麼說。另一個很哀怨的提到校內人事的紊亂，真的會大擊士氣；他們也熱烈討論環境氛圍讓人精進或頹靡，也想方設法要力圖改變。

在結束儲訓前，國教院請每個主任以莫忘初衷為主題，寫一封信給自己，國教院會在一年後統一寄給他們，讓他們檢視自己是否改變了他人？或是被他人改變了？我曾提醒他們：「經過高溫燒炙的精炭，價值不同於普通木炭，所以要擁有『驚嘆』的人生，就不要懼怕高溫淬鍊，人生總難免會遇到事故，只要好好處理好每個事故，將來才有值得驕傲的故事可傳說。所以努力去闖，用心去面對吧！」

結束回家後，和好友聚會，談到這個問題，好友說她在職場中也遇到幾名豬隊友，會扯後腿、製造問題，朋友嘆氣說：「豬隊友比起無能的長官好應付；若遇到無能長官，沒有規劃願景能力便罷，凡事畏縮不做決定，完全交主任處理，那真的會累死主任。」他提到之前遇到一名主管，把業務全推給他做，他累壞了；我笑著說：「可是那時你做好多事，好有成就感，不是嗎？」

他微微一笑，笑容中有一絲蒼涼：「是呀！無能的長官凡事都交由主任處理，也好應付；最怕是遇到無能卻耍心機的長官，又擔心部屬能力太強，因此凡事掣肘，那才叫人心灰意冷；偏偏社會不乏這樣的長官，你不覺得現在的社會尤其嚴重嗎？所以那些主任們若遇到了，那把熱情之火不被澆熄才怪呢！」

我無法反駁朋友的話語，但我只在心裡祈禱，這些主任培訓後，帶著滿滿熱情回到工作崗位，能遇到好長官，能帶動團隊積極努力的氛圍。

「阿桃，他們若告訴你遇到那樣的長官，你怎麼說呢？」朋友問了個好問題。

「沉潛，但仍要盡己之力」，我也跟著嘆口氣說：最無奈的是，安慰他們改變不了長官，最起碼要提醒自己將來絕不要做那樣的長官呀！