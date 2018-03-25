台菲海上風雲將起 護漁硬起來

2018-03-25 01:13 聯合報 李武忠／農漁經學者（台北市）



蘭嶼南方98公里的雅米島，菲律賓將建海事基地。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

媒體報導，菲律賓將在蘭嶼南方的雅米島興建海事基地；由於雅米島附近是重要漁區，常有台灣漁船前往作業，未來菲國若以此強調其專屬經濟海域，勢必影響台灣漁民生計。

我政府表示，雅米島在「台菲重疊海域漁船作業南界限」外，對「護漁」不會有影響，但因台菲海域高度重疊，漁業爭議迄今未解，以菲國軍警之蠻橫，屆時我漁民到該海域捕魚需膽戰心驚，一不小心很可能就會遭到逮捕。可預期，未來台菲漁業紛爭將因此再起，我政府應事先做好準備，並積極與菲律賓官方協調，避免「廣大興28號」事件再度發生，至少無需像對日般委曲求全。

隨著沿海國對專屬海域保護行動日趨強硬，這些年台灣漁民出海作業越來越困難，不僅在沖之鳥海域、釣魚台海域遭日方強力驅趕，還遭印尼官方無端指控非法捕魚與登船檢查；如今菲律賓又擺明要用武力，對付外國在該國海域從事非法捕魚活動；對於這些粗暴無理的行為，台灣政府也只是軟弱表達抗議，並要求我國漁民避開這些爭議海域（等待政府慢慢協商），還被我國駐日官員調侃我國漁民「比較活潑」 神出鬼沒難保護，讓漁民感到既心酸又憤怒，也深刻體會身為台灣漁民的悲哀。

我漁民要在海上安心作業，當然需要遵守國際規範，只是利之所趨，難免會有少數業者心存僥倖，為避免幾顆老鼠屎壞了一鍋粥，對於這些違法漁民或船東，政府都應該依法給予懲處不護短；更重要的是，對於其他國家無理對待我漁民，甚至威脅到他們生命安全，政府責無旁貸應挺身而出保護，不能讓人軟土深掘。這是身為國家領導人的責任，不能老是口惠實不至，導致漁民被迫需尋求其他國／人的保護（日前中國官方媒體公布「臺漁船向中國大陸求援影片」，漁業署未證實該影帶係造假，且有無船東找中共幫忙或掛中共國旗來避免被他國騷擾，漁業界心知肚明）。

我國政府既然再三強調漁業對台灣的重要性，就應該透過外交、漁業、經貿等管道積極協商，為我國漁民爭取更多，更安全的作業環境，並檢討改進中華民國對外漁業合作發展協會的組織架構和功能，有效幫助漁民尋求更多合法捕魚的管道與機會。

海上風雲已起，漁業紛爭將為區域和平和安全投下未爆彈。台灣若要繼續維持漁業捕撈大國，政府與漁民都要有新思維與做法，而經貿、外交、軍事、漁業等實力，是漁業交涉談判的重要籌碼，遺憾的是，占海洋相當重要的漁業，相關業務竟然歸屬於農業部，不歸為統籌海洋事務成立的海洋委員會，政府一意孤行已走出錯誤的一步，能不能真正保護漁民，捍衛台灣漁業主權，未來台菲漁業糾紛將見分曉，國人且拭目以待！