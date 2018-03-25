依法行政 拆除心中的帳篷

2018-03-25 01:13 聯合報 張有賢／製造業（台中市）



「公投護台灣聯盟」長期設攤在立院外，北市府前天強制拆除。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

在台灣，法治碰到政治似乎都得轉彎。近日鬧的沸沸揚揚常上報的台大卡管案，明明單純的大學校長遴選，卻可以一拖再拖，搞得烏煙瘴氣；因為有政治指導，就是要搞臭，所以教育部也可以用剪報來交代台灣最高首府回覆，僚氣之重無與倫比。偏偏各界好像對教育部門也無可奈何，也真是可笑。

立法院旁公投盟帳篷市府總算決心拆除，路權被據時間長達十年，期間橫跨不同黨派政府，只因涉及政治也是拆不了。

事實上，執政者只要依法行政秉公處理，人民都會支持的，十年的帳篷不是也可以很快拆除嗎？如果凡事把政治利益掛心頭擺第一，以打擊異己為己念，不要說選校長，各項應興利之處皆會寸步難行，行政效率自然無法體現，國家自然不會進步。不知主事者，能否以此為鑑，拆掉心中的帳篷呢？

朱言貴／教（台北市）

北市府強行拆除公投盟搭設在立院外帳篷，市長柯文哲表示，對於陳抗還是要依法行政，不能不申請就占馬路，這樣他也不同意。堪稱義正辭嚴，柯Ｐ還是有一點魄力，願意面對問題。

當前社會，由於過度強調政治正確，無視法律正確緣故，依法行政往往淪為空談，違法舞弊現象層出不窮，公投盟長期搭設在立院外的帳篷，就是一例，柯Ｐ沒有政治包袱，尚且花了三年時間，才將其拆除，可見一斑。

其實台灣違法違規案件車載斗量，大家面對難題卻避之唯恐不及，政治人物明哲保身，大多沒有勇氣去碰觸政治敏感度極高之事務，導致違法違規者有恃無恐，最終都成為改革的死角。郝龍斌市長不敢面對的問題，柯Ｐ出手了，只是三兩下功夫，就解決長期市癌，兩者高下立判。

政治做為一種專業與志業，膺任政治職務的人必須具備擔當，凡事展現雖千萬人吾往矣之膽識，努力以赴去解決問題，否則台灣需要那麼多政治人物幹什麼？

民主政治應該是相互比好，絕非相互比爛的政治，郝市長始終沒有做好的事，柯市長卻做好了；如此，民主政治才會朝良性方向發展，政治人物也才願意做實事，而不是僅止於做虛功。

凡是對社會有益的事項，一概由政治人物帶頭做好，才能確實改變台灣。