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發現志趣 人生路上好風景

2018-03-18 00:53聯合報 李淑娟／文字工作者（台北市）

年輕人發現自己的志趣，非常重要。圖為3月初嘉義市舉辦大學博覽會。 圖／聯合報系資...
年輕人發現自己的志趣，非常重要。圖為3月初嘉義市舉辦大學博覽會。 圖／聯合報系資料照片
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「與其剛踏入社會就背著一身學貸，不如放棄念大學，直接工作，等到同年齡的人完成學業，我已經存好第一桶金。」

偶然相識的廿一歲年輕人，聊起原本考上中段班的私立大學，由於必須自行負擔學費，乾脆放棄，服完兵役後直接工作，接著計畫到國外度假打工、練好語文，以後想開寵物美容院。望著青春燦爛的笑容，只能給予祝福。

其實我心裡是覺得可惜的，但在大學課堂有時看到睡覺、滑手機的學生，如果只是為了有一張文憑虛擲光陰，直接投入勞動市場換取金錢與社會經驗，未必是遺憾。生命是一關又一關的考驗，如何培養專業才能，隨著時日增加競爭力，應該是一生的課題。

印度電影「人生起跑線」敘述創業成功的中產階級夫婦，想讓女兒擠進名門小學，替未來踏入上流社會鋪路，在屢試屢敗後，利用低收入戶保障名額捷徑，跑到貧民窟租屋，企圖蒙騙審查官與鄰居。過程中笑料與辛酸交織，反映出社會底層人民的困窘生活，在貧民區結識的好友夫婦吶喊：「貧窮不是那麼好學的！」「政客偷走窮人的食物、建商偷走窮人的土地、現在連我們受教的權利，你們也要偷走！」一直令人難以忘懷。

走什麼路徑的人生比較幸福？其實沒有標準答案，在社會的大教室中，希望偶遇的廿一歲青年能夠找到良師益友，發現熱愛的志趣，從自己抉擇的人生起跑線，感受一路好風好景。

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