只要用心體會 住在台灣很幸福

2018-03-18 00:47 聯合報 莊聰吉／醫師（屏縣潮州）



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聯合國「永續發展解決方案網路」公布「二○一八年全球幸福報告」，台灣幸福指數居世界第廿六，居亞洲第一。有些人不以為然，我卻引以為傲。

我曾移民紐西蘭，陪當地台灣人看病，診斷為重肌無力症合併胸腺瘤後，我央求診所醫師盡速轉診，一陣電話聯絡，答覆竟是：「轉醫院開刀沒問題，最快也要排到三個月後。」兩天後，我帶病人飛回台灣，隔天門診後住院，順利開刀。

紐西蘭醫師曾問我：「為什麼選紐西蘭移民？」我答：「因為紐西蘭有好山、好水、政治穩定，有不錯的教育與社會福利制度。」他笑著說：「莊醫師，你可知道我們的國家，憂鬱症與自殺比例高居世界前幾名？」

我有個原住民病人自稱是「快樂農夫」，常送我自種的蔬果，我問：「農產品常受風災摧殘而歉收，風調雨順豐收時價格又不好，整天在大太陽下勞累耕作，怎麼會快樂？」他以一貫笑臉回應：「怎麼會不快樂？每天在大自然中聽蟲鳴鳥叫，早上看晨曦，黃昏送夕陽，觀農作物欣欣向榮，累了就回家休息。哪像你，整天被關在細菌與藥味瀰漫的診間吹冷氣，看的皆是垂頭喪氣的病人，連休憩時間都抽不出來！」

我若有所悟，有人說：「幸福，是一種感覺，是一種態度，不需要刻意追尋，只要用心體會。」或許就是這個道理。