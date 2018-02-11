奧運外交…從兩韓峰會到美朝峰會？

2018-02-11 01:19 聯合報 劉德海／政治大學外交學系教授、中華民國韓國研究學會理事長



北韓領導人金正恩（見圖），邀南韓總統文在寅訪問平壤。 （路透資料照片） 分享 facebook

南韓文在寅總統昨日在青瓦台接見來訪的北韓國防委員長金正恩特使、勞動黨第一副部長金與正，以及以北韓高層代表團團長身分赴韓參加平昌奧運會的最高人民會議常任委員長金永南。最引人注目的莫過於金與正，她的到訪堪稱兩韓關係前所未有的重大突破，因為她成為北韓所謂「白頭山血統」金氏家族裡首次踏上南韓土地的第一人。

另一項重大意義就是凸顯了金正恩亟欲與南韓改善關係，突破外交困境與安全危機，因而希藉派出他最信任的胞妹為使訪韓，展現其誠意及確認他所欲傳達的訊息能無誤地送達文在寅的手中。

金與正面見文在寅時，遞交金正恩至盼改善兩韓關係的親筆函，並口頭傳達金正恩邀請文在寅在近期訪問平壤舉行峰會的訊息。可見，金與正來訪的真正目的，是為兩韓峰會鋪路。唯有如此，才能將具象徵意義的奧會外交，轉換成實質的政治利益。

若文在寅真的應邀赴會，或將離間韓美關係，減弱美—日—韓三角同盟對平壤的壓力，旋乾轉坤，使北韓從目前孤立困境，轉變成美國四面楚歌的局面，回到中—俄—韓—朝（四國共同的利益是不願見到朝鮮半島發生戰事）vs.美—日的有利情勢。當然也有可能因此藉文在寅之手，促成美朝直接對話或峰會。

而今，球已在南韓的球場。文在寅期望平昌奧會不僅能暫時化解朝鮮半島爆發戰爭的危機，更盼望早日舉行兩韓峰會，使朝鮮半島政治的主軸，由目前的美朝轉為兩韓，南韓就可重回主導者的角色，而非之前的旁觀者（去年只見金正恩與美國總統川普的口水戰，更糟的是後來已劍拔弩張，核戰一觸即發，南韓幾無置喙之餘地）。

然而，文在寅的最大難題，是能否說服川普總統讓兩韓先舉行峰會，若美國無意與北韓兵戎相見，就有可能暫時停止美韓軍事演習，然後予以文在寅說服金正恩上桌與美對談。如此等於是給川普下台階的機會，因為之前美國的態勢彷彿是要北韓在戰爭與對話中做抉擇。同時，南韓亦將有機會促成美朝峰會。此外，文在寅仍須確認國內保守勢力的可能反彈。

總之，目前兩韓關係已有前所未有的機會來改善關係，但美國川普總統態度仍是未來的關鍵因素。金正恩試圖藉民族感情與誠意來構建兩韓的情誼，製造其與美國談判的籌碼，而文在寅的外交手腕是南韓能否藉此平昌奧會因勢利導的另一關鍵變數。

中國此次採取的是韜光養晦的策略，不積極介入，讓兩韓自行化解朝鮮半島的戰爭危機，亦可不致成為國際輿論的焦點與美國川普政府抨擊的對象。中國朝鮮半島不變的最高指導原則，就是防止朝鮮半島發生戰爭，所以兩韓關係改善與未來峰會將可達成防阻美國對北韓發動攻擊。