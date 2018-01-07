燈會主燈台灣犬 怎麼看都不像

2018-01-07 01:05 聯合報 劉培柏／前台灣省家畜衛生試驗所所長（新北市）



今年台灣燈會在嘉縣，狗年主燈為高廿一公尺的「忠義天成」，小提燈是達力狗。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

二○一八年戊戌生肖狗年，台灣燈會將在嘉義太保市舉辦。日前公開主燈造型，主辦單位表示是以阿里山鄒族孩童與忠義相伴的台灣犬在阿里山雲海山巔上，象徵狗年好運旺旺來。

筆者卻認為主燈造型，怎麼看都是一隻肥頭肥腦的現代寵物家犬，絕不是早期相伴原住民狩獵的台灣犬矣。

清代福建督撫常以台灣特產進貢朝廷，除農產品外，還包括台灣獵犬、台灣獼猴等。清乾隆帝時期，閩浙總督覺羅滿保進貢清單就列有「台狗肆隻」，皇帝批示「試過能拿虎，不及京裏好狗。」台狗就是指當時原住民飼養狩獵用的台灣犬。

台灣犬咬肌發展良好，鐮刀尾等特色明顯。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

元和元年（一六一五年）日本古籍《異國渡海御朱印帳》以「塔曷沙谷」，即「高砂國」稱呼台灣。清代都稱台灣原住民為番人。日據時代，大正十二年（一九二三年）改稱原住民為高砂族，現今台語仍稱原住民為「高砂」，「高砂」也成為日治時代台灣的別名，原住民的狩獵犬一般就被稱之為高砂犬。

清乾隆十五至十六年間（一七五○—五一），宮廷畫師謝遂所繪《職貢圖》中，有諸羅縣蕭瓏等社熟番，畫有原住民和所飼養的高砂犬，諸羅縣就是現在的嘉義地區。該犬的外形，灰黑色、瘦健、肋骨浮出；長嘴、三角頭、蝙蝠耳；四肢長、高弓腰、鐮刀尾。此和台灣燈會的主燈犬隻造型差異極大矣。

主辦單位既稱該燈會是台灣最具國際亮點的大型活動，總應審慎考證台灣犬的外貌吧？