與九合一選舉同步舉行的「廢除非核家園」公投，以743萬4,677張同意票、455萬7,768張不同意票通過，同意票占有效票數61.99%，更創下歷次核能公投同意票數新高。法新社

與九合一選舉同步舉行的「廢除非核家園」公投，以743萬4,677張同意票、455萬7,768張不同意票通過，同意票占有效票數61.99%，更創下歷次核能公投同意票數新高。這次公投結果為能源政策開啟新的討論空間，也讓政府必須重新審視核能在國家長期發展中的定位。

放眼世界，核能正在經歷一場復興。根據國際能源總署（IEA）發布的《2026年世界能源展望》，截至今年年中，全球正在興建的核能發電容量接近90GW，創下幾年來最高紀錄，超過50國已制定或正在研議核能發展計畫。能源安全、氣候變遷、地緣政治及人工智慧的快速發展，都讓核能重新受到重視。

日本尤其值得台灣參考，2011年福島核災後，日本一度停止所有核電機組運轉，但並未永久放棄核能。日本2025年公布的第七次能源基本計畫，刪除盡可能降低核能依賴的政策表述，規劃2040年核電占比達20%，再生能源則達40%至50%。截至今年7月，日本已有15座核能反應爐恢復運轉，並著手規劃老舊核電機組的汰換。

法國則規劃興建六座新一代核能反應爐，英國持續推動新核電廠建設，南韓維持核電發展及技術出口，中國大陸更占全球在建核電容量近半數。印度也提出2047年核電裝置容量達100GW的目標。

核能重新受到重視，更與AI時代的電力需求密切相關。IEA估計，全球資料中心用電量將由2024年的4,150億度，增加至2030年的9,450億度，超過日本目前全國一年的用電量。美國從現在到2030年的新增電力需求，將有近半來自資料中心。

AI運算與半導體製造需要全天候穩定供電，電力供應一旦中斷，可能造成龐大的經濟損失。太陽能受日照限制，風力發電受到氣候影響，天然氣則面臨國際價格波動及運輸風險。核能具有低碳、供電穩定及燃料容易長期儲備等特性，可以和再生能源形成互補。

台灣擁有全球重要的半導體及AI伺服器產業，政府也積極推動主權AI及算力基礎建設。但台灣能源高度仰賴進口，電網又無法與鄰近國家相互支援。從能源安全、產業發展及減碳需求來看，核能有必要被納入各種供電方案的完整評估。

此次公投具有明確的民主意義，依照《公民投票法》第30條，重大政策公投通過後，權責機關應採取實現公投內容的必要措施。政府應依公投結果，檢討非核家園政策，提出具體方案。政策可以有理念，但也需要隨著客觀條件的改變而調整。

台灣未來的核能發展可分為短、中、長期規劃，短期應完成核三重啟的安全及經濟效益評估，並檢視核二恢復運轉的可行性；中期可針對核四設備現況、安全標準、追加成本及完工時間進行完整評估；長期則可研究新一代核能技術及小型模組化反應爐的商業運轉可能。

政府也需要重建核能人才培育體系，因核電廠停止運轉之後，專業人才逐漸退休或是轉往其他產業，相關技術經驗一旦流失，即使未來決定恢復核能發電，也可能面臨人才不足的困境。

核廢料處置更不能繼續延宕，應該參考各國處理核廢料的經驗，無論是中期貯存或最終處置，都需要建立透明的選址程序、地方溝通及長期財務機制，並兼顧世代正義。

核電並非廉價電力的保證，新建核電廠可能面臨高額資本支出及工程延宕，燃氣、再生能源與儲能同樣有各自的成本及限制。因此，台灣能源政策需要比較各種電力組合的長期總成本、供電可靠度及環境影響。

從工業革命到資訊革命，再到今天的AI革命，每一次重大的產業變革，都伴隨能源需求與供應方式的改變。此次核能公投通過，提供台灣重新檢視能源政策的契機。如何將民意轉化為安全、務實且具有經濟效益的能源發展方案，將影響台灣未來數十年的產業競爭力與經濟繁榮。