民進黨台北市長候選人沈伯洋(右)28日宣布敗選，賴清德總統(左)到場，並與沈伯洋三度擁抱。聯合報系資料照

九合一選舉雖已落幕，然而這場選戰造成的社會撕裂傷，卻仍持續失血。台灣兩年內歷經三次選舉，每一次都像刀斧般，讓社會鴻溝愈發擴大。馬上又將迎來總統大選，身為國家領導人、又是醫生出身的賴清德總統，更應該帶頭縫合傷口，而非再次擴大撕裂。

這次選舉，因「洋流」的崛起，讓首都之戰成為熱戰，也連帶外溢到其他縣市。然而，炒熱選情的同時，付出的代價卻是日益激烈的對立。台灣從前年總統大選，到去年的大罷免，到今年九合一選舉，社會頻繁動員，也使不同陣營的選民從現實生活到網路社群，彼此視為仇敵，黨同伐異，動輒出征。

而社會之所以陷入如此肅殺的氛圍，身為執政者要負很大的責任。個性不服輸的賴清德，將不同政治意見者視為雜質；司法雙標質疑以及介選陰影，也始終揮之不去。加上民進黨採取「主帥身段優雅，側翼戰狼撲咬」的選戰策略，種種現象都導致言論自由大幅萎縮，也才有歌手羅大佑所感慨的：「台灣怎麼會變成沒人敢說話？」

選戰期間，民進黨台北市長候選人沈伯洋曾提出將市民大道進行「城市縫合」的政策。選戰已結束，此刻台灣最需要的，正是「人心縫合」。只是從這次選舉結果來看，這種挑動對立的選戰策略顯然奏效，嘗到甜頭的賴總統會輕易放棄嗎？