國民黨台中市長候選人江啟臣(左二)28日晚承認敗選，他的競總主委、台中市長盧秀燕(右二)等人也一起道謝。聯合報系資料照

九合一選舉再度重畫藍綠地方政治版圖。國民黨奮力守住北台灣，但地方執政版圖萎縮，從十四席減為十一席，並丟失重要的台中市。民進黨執政縣市從五席倍增為十席，不但固守南台灣，更攻破國民黨的中部防線，大安溪以南除南投縣外，全部納入綠色版圖。民眾黨雖無執政縣市，但全國議員席次從十四席翻倍為卅四席，強化關鍵少數地位。這次選舉改寫的地方政治版圖，勢將影響未來政黨競合，並牽動二○二八總統大選。

藍大於綠的北台灣，一直是藍營的堡壘，這次卻因洋流進犯差點失守。選戰初期聲勢大幅領先的藍營諸將太過輕忽，眼看著洋流壯大即將沒頂，才緊急回防，喚醒沉默螺旋，破解洋流幻象，最後還是靠著藍色基本盤和白營協防，艱苦守住北台灣。

綠得出油的南台灣，號稱推個西瓜出來都會當選。民進黨最激烈的競爭向來是在黨內，初選過關就躺著選；國民黨的挑戰者往往讓人有一種「知其不可而為之」的悲壯感。不過，最近幾屆選舉，國民黨在高雄和台南都有不錯的成績；除立法院長韓國瑜的「韓流」曾一度翻轉高雄版圖外，這次選舉柯志恩也帶動跨縣市外溢效應，最後鐵拳不敵綠營基本盤，可謂非戰之罪。

搖擺出名的中台灣，藍營大意失荊州。國民黨在台中和彰化原具地方執政優勢，但搖擺選民對現任光環並不埋單。國民黨台中市長候選人江啟臣低估洋流外溢下的選情變化，台中市長盧秀燕雖助拳台北市長蔣萬安成功抗拒洋流，卻不料後防空虛，綠營逆勢翻盤。至於國民黨在彰化敗選，則可歸咎於黨中央無力整合與地方山頭各懷私心，平白葬送江山。

賴清德總統選戰策略奏效，欽點沈伯洋挑戰台北市長，在外界普遍不看好下，掀起洋流，漫溢全台。藍營驚覺大勢不妙，重兵回防北台灣，洋流雖然破滅，卻助綠營順利取下中台灣。民進黨鞏固南台灣，又拿下搖擺中彰，加上雲嘉，綠營地方執政版圖大幅擴張，翻轉了藍營「地方包圍中央」的權力格局。對賴清德的二○二八布局來說，更是一舉以台北市牽制蔣萬安，以台中市重創盧秀燕和鄭麗文，連和雲林具有重要政治連結的韓國瑜都受傷。

另外值得注意的是地方議會版圖的變化。除民進黨在高雄市完全執政外，其餘五都議會都是三黨不過半；其他縣市除嘉義縣議會綠營過半、台東縣藍營過半外，藍綠也都未能過半。而民眾黨則在台北市議會搶下六席，全台更斬獲卅四席，並將在六個議會成立黨團。未來除高雄、嘉義縣和台東縣外，各縣市議會運作皆須仰賴跨黨派合作，才能主導議會人事與議事；各種合縱連橫的可能性，具有更多想像空間。

九合一選舉改寫的地方執政與議會版圖，也凸顯了藍白合議題的重要性。二○二四藍白合破局，藍白皆付出慘痛代價。今年蔣萬安擁抱民眾黨，守住台北城池；竹北藍白合破局，徐欣瑩慘敗新竹縣。從政黨版圖重組到選民結構變化，加上白營在部分縣市議會已具有左右議事與正副議長選舉的關鍵少數實力，未來不論國會攻防、地方政務，乃至二○二八大選，對國民黨來說，藍白合幾乎都是非走不可的路；而白營也將有更大的發言權和議價籌碼。

九合一選舉改寫了地方政治版圖，影響政黨競合與二○二八戰略布局。洋流可能是一時的，但從大罷免到九合一，賴清德和沈伯洋的戰法求新求變，在二○二八還會有更凌厲的發揮；面對重組的政治版圖，藍白準備好了嗎？

（系列二）