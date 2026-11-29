2026年九合一地方選舉結果牽動政治版圖。這場選舉不只是政黨實力的消長，更反映民眾對地方施政與生活品質的期待。記者潘俊宏／攝影

2026年九合一地方選舉結果牽動政治版圖。這場選舉不只是政黨實力的消長，更反映民眾對地方施政與生活品質的期待。

此次選舉多數縣市的勝負差距都明顯縮小，可能反映部分選民對現任執政團隊的施政有所保留，期待地方政府更積極回應民生需求。部分連任者應正視支持度流失的原因，努力化解選民的不滿；新當選者則須將競選承諾化為具體成果，才能贏得更多信任。

地方選舉結果不宜直接用來推估2028年總統大選。民進黨在2018年及2022年地方選舉受挫，仍分別贏得2020年及2024年總統大選。各政黨更應從地方選情檢視施政得失，理解民眾尚未獲得滿足的需求。

這次選舉正值台灣經濟高度成長，但產業表現不均的時期。在科技產業出口帶動下，今年經濟成長率預估達13.28%，部分傳統產業及服務業卻成長停滯，仍面臨轉型壓力。科技產業的成長，也未必能讓其他產業與受僱者同步受益；加上房價、租金與育兒負擔沉重，亮眼的經濟數字未必轉化為民眾生活的改善。

當成長動能集中於電子及資通訊產業，政府除了追求GDP與出口成長，更應讓成果擴及其他產業、地區及世代。地方政府雖無法左右全球景氣，卻能因地制宜補足中央政策之不足，例如增加社會住宅及托育據點、改善通勤路網，並依區域需求強化長照與就業服務，讓民眾實際感受到經濟成長。

另一方面，地方政府已不只是公共建設的執行者，更是區域產業發展的推動者。中央制定產業政策，地方則可盤點產業用地、協調水電及交通，結合學校辦理人才培訓；對未能直接受惠於AI熱潮的中小企業，也可提供數位轉型、節能改善與市場開拓輔導。科技聚落與傳統產業縣市的需求不同，地方應提出差異化方案，彌補全國性政策難以兼顧的需求，而非一味複製中央政策。

特別是「財政收支劃分法」調整後，新一屆地方政府將迎來首個完整依新制運作的四年任期。地方取得更多財源，也須承擔相應責任。新增預算應優先回應地方急迫需求，強化事前效益評估與後續管理，避免補助競賽、重複建設或設施閒置，重蹈「蚊子館」覆轍。地方自治不能只有財政自主，更要有治理能力、財政紀律及政治責任。

能源同樣考驗中央與地方的合作。AI熱潮帶動相關產業擴張，使穩定供電、電價及減碳要求更直接影響投資。中央應就能源組合、電網建設及成本分擔提出明確規劃，地方則須協助設施選址、環境審查與居民溝通。透過資訊公開與合理回饋凝聚共識，避免建設延宕成為全民共同負擔。

兩岸交流也是中央與地方必須妥善協調的課題。地方政府可依法推動城市交流及經貿互動，中央則應建立明確、一致且透明的管理標準，使地方有所依循。地方推動交流時，也須兼顧對等、資訊公開與風險管理。雙方應依既有法制落實權責分工，減少政治分歧對正常交流的干擾。

此外，地方治理不能只著眼於四年任期。產業轉型、人口老化、住宅負擔及城鄉差距，都是需要長期因應的結構性問題。許多地方發展計畫的期程超過首長任期，應建立跨任期的計畫檢核與延續機制。尤其交通、治水與產業園區等重大建設，須兼顧執行品質與長期效益，避免因政治輪替而反覆變動。政黨可以競爭執政權，但不應讓政治競爭阻礙地方發展。

選舉終有勝負，治理卻不能只有選舉周期。真正值得關注的，不只是政黨席次消長，而是各級政府能否回應不同地方的需求，讓經濟成長轉化為人民有感的公共服務與生活改善。選舉決定未來四年由誰執政，治理品質則影響台灣更長遠的發展。