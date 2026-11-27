聽新聞
0:00 / 0:00
聯合報黑白集／假想賴清德在選票上
九合一選舉除選賢與能，也是選民對中央執政表達認可與否的機會，如美國期中選舉一樣。川普催票時，要求選民「假裝我在選票上」；同理，台灣選民投票時，也不妨假裝「賴清德在選票上」。這樣投出來的票，會比較有大局觀。
這次選舉，賴清德很少以「總統」的姿態出現，他絕大多數時候都是以「黨主席」身分在幫民進黨候選人助選。包括他化身動漫角色，身著日式「法被」，將水滴寶劍贈與沈伯洋，也表現得極為入戲。但對於台股受黃仁勳去職影響暴跌萬點，美國針對產能過剩的三○一調查對我課徵十五％關稅，他都輕描淡寫甚至避而不談。地方選舉，難道是中央政府的假期？
近日傳出，民進黨基層黨工對賴清德也感到不滿，醞釀連署要求他選後辭黨主席。原因是，賴清德受訪談到廢非核家園公投，竟暗批反核是一種「意識形態」；政府決策圈甚至評估，公投若過關，有助核二、三重啟。這種態度，嚴重觸怒綠營忠誠反核小將，因此要他辭主席。
目前看來，賴清德似乎將全部希望寄於洋流，希望它帶領綠營過關斬將，大獲全勝。選舉若真的變成那樣，中央政府沒有一點自己的意志展現，豈不是真的成了「尾巴搖狗」了？選民今天投每張票都不妨想像賴清德的名字在選票上，然後想想這張票要怎麼投！
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。