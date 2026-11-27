身兼民進黨主席的賴清德總統。 聯合報系資料照

九合一選舉除選賢與能，也是選民對中央執政表達認可與否的機會，如美國期中選舉一樣。川普催票時，要求選民「假裝我在選票上」；同理，台灣選民投票時，也不妨假裝「賴清德在選票上」。這樣投出來的票，會比較有大局觀。

這次選舉，賴清德很少以「總統」的姿態出現，他絕大多數時候都是以「黨主席」身分在幫民進黨候選人助選。包括他化身動漫角色，身著日式「法被」，將水滴寶劍贈與沈伯洋，也表現得極為入戲。但對於台股受黃仁勳去職影響暴跌萬點，美國針對產能過剩的三○一調查對我課徵十五％關稅，他都輕描淡寫甚至避而不談。地方選舉，難道是中央政府的假期？

近日傳出，民進黨基層黨工對賴清德也感到不滿，醞釀連署要求他選後辭黨主席。原因是，賴清德受訪談到廢非核家園公投，竟暗批反核是一種「意識形態」；政府決策圈甚至評估，公投若過關，有助核二、三重啟。這種態度，嚴重觸怒綠營忠誠反核小將，因此要他辭主席。

目前看來，賴清德似乎將全部希望寄於洋流，希望它帶領綠營過關斬將，大獲全勝。選舉若真的變成那樣，中央政府沒有一點自己的意志展現，豈不是真的成了「尾巴搖狗」了？選民今天投每張票都不妨想像賴清德的名字在選票上，然後想想這張票要怎麼投！