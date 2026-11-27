九合一選舉今天投票。圖為民眾參加造勢晚會。記者曾學仁／攝影

經過激烈選戰，民眾今天應會踴躍走入投開票所，作出最佳抉擇。能點燃選民的熱情，不可否認，洋流是一個重要因素，讓追隨者更勇於表態；最後，連對手陣營支持者也被激發，打破巨大的「沉默螺旋」站出來。這個現象，無論最後結局虛實勝負如何，都將在台灣政局留下一頁，成為一個值得研究的課題。

在選戰倒數日，沈伯洋曾任職的協會被爆拿過「金融大鱷」索羅斯「開放社會基金會」的四千多萬元資助。對此，他自信地宣稱自己「實力很好」，因此申請得到各種海外經費。從選戰一開始以動漫風吸引年輕族群，到如今又以收取索羅斯的補助為傲，這是否會對他的人設造成傷害，仍有待選票對他的檢驗。

沈伯洋從黑熊學院創辦人、大罷免推手被塑造成一個陽光「暖男」，要歸功於公關宣傳、網軍動員、演算法多管齊下奏效，成功洗掉過去認知作戰專家的森厲形象，蛻變成迷幻的青春偶像。包括過去他痛批「台北沒救了」、「市民水準太低」，也能以「沒救的是我年輕的嘴巴」輕鬆洗刷。但領取索羅斯的補助，似非「實力很好」一詞可推卸。實力很好的人，為什麼要拿國外惡名昭彰、專門顛覆他國政府者的經費？

在索羅斯對台灣的補助中，與沈伯洋有關的即占了三個，包括他創辦的「台灣民主實驗室」，他擔任執委的「台灣人權促進會」，及他擔任理事的「環境法律人協會」。不僅如此，他也坦承，在「黑熊學院」創辦初期，「資助我們滿重要的就是ＡＩＴ（美國在台協會）」。台灣並不缺資金，其研究若確有益於國家社會，為什麼他的組織要頻繁拿外國人的資助？

這次選戰，洋流捲起的洶湧波濤，確實令人矚目，直逼陳水扁的造勢能力。沈伯洋朗朗上口的各種動漫英雄金句，發出的各種洋流飄帶和小物，召喚了全台小水滴跨縣市凝聚，顯示其魅力十足。但在洋流表面動漫式歡樂外，對比其接受索羅斯資金，仍未看到令人信服的解釋。

近日網上流傳一部德國二○○八年的根據真實故事改編的政治驚悚電影《浪潮》，一名高中老師在課堂上進行五天的「獨裁政治」課堂實踐實驗，透過紀律、集體行動、制服、標誌的統一，短短幾天就產生狂熱的集體認同和排他性，進而演成暴力悲劇。導演要提醒德國人民：民主社會與法西斯之間，只有五天的距離。這點，似乎也同樣值得台灣警惕。

數年前，沈伯洋的碩士論文口試委員劉靜怡曾提醒他，他的研究方法會有「側翼化」及「自我側翼化」的危險，甚至變成花蝴蝶型的「綜藝咖」。從洋流的洶湧起伏看，她的預言有相當的準確性。沈伯洋不僅變成一個持續「破圈」、「跨界」的綜藝咖，他把追隨者變成一個有紀律而排他的團體，也到了令人不敢直視的地步。

洋流的價值，或許不是一次投票即有定論，但它確實展示了一次成功的認知戰操作。

今天是九合一選舉的投票日，過去這一段時間，台灣民眾經過一番「奇幻」式的選戰洗禮：我們看到一個原本不被看好的候選人，以超強的科技力，豐厚的資源，府院黨的動員力，快速向上竄起。我們也看到支持現任的群眾，一直處於被動沉默的安靜螺旋中，直到最後才願挺身而出。在這一場網路和文宣，煙塵瀰漫的氛圍裡，選民終究要撥開雲霧，保持耳聰目明，冷靜地想一想，什麼樣的選舉文化，才能實踐民主的真諦；什麼樣的候選人，才能提高我們的生活品質。不管扁帽、小豬、水滴或小草都是選戰的群眾認同，真正決定選民投票意向的，應該是對價值和未來的認同。