2026年聯合國氣候變遷大會（COP31）已在土耳其落幕，卻未能達成全球氣候行動的整體共識。法新社

2026年聯合國氣候變遷大會（COP31）已在土耳其落幕，卻未能達成全球氣候行動的整體共識。就在各國爭論減碳責任之際，超級聖嬰現象正加劇全球氣候異常，極端高溫、暴雨、乾旱與野火接連發生。聯合國秘書長古特雷斯對談判結果表達失望，全球氣候危機日益嚴重，國際合作卻陷入僵局，這對高度依賴國際貿易的台灣尤其值得警惕。

過去談到氣候變遷，許多人想到的是北極冰山融化、海平面上升，似乎距離台灣經濟發展還很遙遠。但現在氣候風險已經直接影響企業成本、能源供應、農業生產、金融穩定與國際競爭力。台灣若仍將氣候政策視為環境議題，恐怕低估未來經濟發展面臨的挑戰。

台灣經濟高度依賴半導體與電子產業，這些產業需要大量且穩定的電力與水資源。2021年台灣遭遇嚴重乾旱，科學園區必須採取節水措施，部分企業甚至動用水車確保生產。這次經驗證明，氣候異常可能直接威脅台灣最重要的出口產業。

隨著先進製程與人工智慧產業快速發展，晶圓廠及AI資料中心的能源需求持續增加。即使企業投入再生水與節能技術，也無法完全排除長期乾旱、極端高溫或颱風造成的營運風險。能源供應已成為台灣吸引國際投資的重要條件，如果無法建立穩定、低碳且價格合理的能源系統，企業可能重新評估未來投資與生產基地的配置，台灣引以為傲的科技產業優勢也將受到考驗。

台灣人口與產業集中西部平原及沿海地區，對極端降雨、淹水及海平面上升特別敏感。許多工業區、交通設施與重要公共建設位於氣候風險較高的區域，一旦災害頻率增加，政府必須投入更多預算修復設施，排擠其他公共建設與社會福利支出。

保險與金融市場同樣受到衝擊，隨著災害損失增加，保險公司可能提高保費、限制承保範圍，銀行也可能重新評估高風險地區的不動產擔保價值。氣候風險逐漸轉化為金融風險，影響企業融資與家庭財富。

全球減碳政策即使因政治爭議而放緩，企業仍須面對國際市場的要求。歐盟碳邊境調整機制（CBAM）已進入實施階段，鋼鐵、鋁、水泥等產品面臨碳成本壓力。台灣出口導向的產業結構，使企業無法置身事外。

更深遠的影響來自國際品牌與供應鏈，蘋果、微軟等科技企業持續推動供應鏈減碳，台灣供應商若無法提供可信的碳排放資料與低碳產品，即使技術優良、價格合理，也可能失去訂單。

台灣今年開始實際徵收碳費，但能源轉型需要龐大投資，若缺乏合理配套措施，可能增加中小企業負擔。政府必須協助企業提升能源效率、取得低碳電力，讓減碳成為產業升級的動力，避免形成新的貿易障礙。

面對氣候風險，政府不能只把責任交給環境部。經濟部應將水電供應韌性納入產業政策，金融監督管理委員會應強化金融機構的氣候風險管理，國發會則應建立跨部會的長期經濟衝擊評估制度。台灣還可以善用AI、物聯網與大數據技術，發展氣候預測、智慧電網、精準農業及災害預警系統。這些技術既能降低國內損失，也可能創造新的產業機會。

COP31的挫敗提醒我們，全球政治協商的速度遠遠追不上氣候變遷。台灣無法影響其他國家的減碳政策，卻可以決定自己面對氣候風險的準備程度。

未來衡量台灣經濟競爭力，除了GDP成長、出口金額與科技投資，更應重視產業面對極端氣候的承受能力。氣候韌性已經成為國家競爭力的重要指標，如果今天仍把氣候調適視為額外支出，明天恐怕就必須付出更昂貴的經濟代價。