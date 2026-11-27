過去半年，蘇巧慧（中）始終迴避說明「曠世智能」案。 記者林伯東／攝影

蘇巧慧之妹蘇巧純的「曠世智能」公司，在其父蘇貞昌閣揆任內獲得國發會及台企銀四千五百萬元投資，其後卻連續虧損，近日成為新北市長選戰的攻防焦點。藍營候選人李四川痛批，所有政府預算都是人民血汗錢，豈可「贏的都是蘇家的，輸的都是國家的」。一句話，踢爆蘇家的「特權」身分，也喚起民眾的相對剝奪感。

曠世奇案的重點有幾：第一，時機可議：「曠世智能」二○二二年起取得政府和泛公股投資，正是蘇貞昌擔任行政院長時；其中國發會核准的投資金額一九九九萬九千元，恰好在兩千萬門檻下限，似有刻意規避專業審查之嫌。第二，盈虧錯判：政府資金進場前，該公司民間「天使投資人」嘉實資訊帳上紀錄顯示，曠世智能每股殘值僅一．五四元，公股卻以高達八．五倍的每股十三元認購。且政府資金進場後，次年曠世智能便連續虧損，政府當了冤大頭。第三，掩蓋真相：曠世智能的民股嘉實在政府進場後兩三年，即陸續出脫股票退場；目前該公司估值每股三．八元，形同國庫蒸發三千萬元。如此嚴重的誤判，國發會和財政部卻以此案不適用《公務員利益衝突迴避法》，幫蘇家開脫。

過去半年，蘇巧慧始終迴避說明，僅以蘇巧純「並非公司負責人」搪塞。事實上，蘇巧純擔任曠世智能「董事兼營運長」，根據《公司法》規定，董事就是負責人，蘇巧慧越是迴避，越顯得其中真相難以示人。此次新北市長選戰，被形容為「特權政二代」與「清廉事務官」的對決，至此也就越發鮮明。

但此案帶給一般民眾的相對剝奪感，還不只如此。除了蘇貞昌家族享有的特權，其中涉及政府官員的以私害公、曲解法令、漠視公平正義等問題，在在令人反感。尤其正值選舉期間，綠營對蔣萬安無法選擇的出身惡意攻擊，卻對蘇家赤裸裸的利益糾葛爭相掩蓋，這在顯示什麼民主價值？國發會說，政府「投資」不受《利衝法》規範，這又是多狡猾的詭辯！

不妨回顧一下幾起深受矚目的公務員利益衝突爭議案件。基隆海科館前館長陳素芬因聘用「大姑」擔任臨時人員，加上核定其年終考核均未迴避，不僅遭記過、調職，還被監院彈劾。今年三月，陳素芬被以圖利罪及刑法公務員登載不實文書罪起訴。再看，馬英九任台北市長時，其大姊馬以南任職之中化製藥公司標到仁愛院區六千多萬元的藥品採購案，民進黨即指控馬以南是中化「門神」。當時法務部即以馬英九、馬以南具二親等關係，認定違反利衝法第九條，中化製藥不得和北市府及相關機關有買賣、承攬等關係，裁罰中化兩千萬。同一部法令，為何遇到蘇貞昌家族就大轉彎？

而早在二○二○年，蘇貞昌時任閣揆，蘇巧純擔任負責人的「二三設計」就被踢爆取得多起政府標案，引發社會議論，蘇巧純因而宣示，蘇貞昌任閣揆期間，二三設計不再投任何層級政府標案。誰料，二○二二年蘇巧純又遭爆，取得鄭文燦主政的桃園圖書總館工程的轉包。幾乎在同一期間，蘇巧純持續「間接」拿政府標案，還獲得政府大筆金額投資。天底下好處為何全落在蘇家身上？

人們若不健忘，去年一名北市清潔隊員只因將殘值卅二元的回收電鍋轉送拾荒老婦，卻被依「貪汙侵占罪」起訴。最後因法官四度減刑，才改判三個月，緩刑兩年，褫奪公權一年。這一幕，看在升斗小民眼中，不就是活脫脫今世「竊國者侯、竊鉤者誅」的寫真嗎？

基層公務員因心懷悲憫慘遭定罪，高官門第私相授受卻滿庭歡愉，這就是綠色統治即景。