川普政府公布「產能過剩」301調查結果，美國新關稅架構成形。美方認定台灣適用15%關稅，不疊加最惠國關稅及既有301關稅，與日、韓及歐盟待遇相同。聯合報系資料照 川普政府公布「產能過剩」301調查結果，美國新關稅架構成形。今年2月，美國最高法院判定對等關稅違法後，川普啟動強迫勞動及產能過剩兩項301調查，重建以301及232條款為核心的關稅架構。法律工具雖變，但促進製造業回流及改善貿易失衡的方向不變。

美方認定台灣適用15%關稅，不疊加最惠國關稅及既有301關稅，與日、韓及歐盟待遇相同。若美方在後續協商提出更多要求，台灣未能滿足，301關稅可能升至25%，並失去不疊加最惠國關稅優惠，待遇恐不及日、韓及歐盟。美方仍握有要求台灣讓步的籌碼。

首先，台美須將今年2月簽署的對等貿易協定銜接至新關稅架構。政府應維護既有優惠，避免美方藉此提出新要求。台灣已作出相當讓步，不應因美國關稅法律基礎改變，再付額外代價。

美方此次調查將台灣的租稅優惠、研發支持及科學園區等產業政策，視為產能過剩的成因。美方要求可能由市場開放、擴大投資延伸至產業政策調整。政府須及早因應，避免產業發展空間受限。

協定內容確認後，政府須將對等貿易協定及投資備忘錄送交立法院審議。過去各界關注美國加徵關稅的衝擊，未來則須面對美國產品幾乎全面免稅進入台灣市場，以及食品安全標準、產品認證等非關稅措施調整的影響。

傳統產業面臨出口競爭與成本上升，進口競爭恐進一步加劇產業發展不均。政府不應只強調談判成果，更須提出具體的產業轉型及輔導措施。

同時，協定承諾已超越傳統經貿範疇，包括國防支出須占GDP 3%以上、出口管制與美國接軌及強化投資安全審查，涉及財政資源配置、兩岸經貿政策及企業全球布局。政府須及早評估影響、調整法規並規劃配套。

其次，301關稅漸明朗，232關稅仍有變數。半導體232關稅方面，台灣雖已取得優惠待遇及免稅配額，但適用範圍及附帶條件仍將影響產業全球布局。

川普慣以關稅為籌碼，要求各國開放市場、增加採購及擴大赴美投資。232關稅仍可能成為美方推動半導體製造回流、要求台灣加碼投資的工具。

台灣已承諾由企業對美新增2,500億美元直接投資，並由政府為2,500億美元授信額度提供信用保證。光是台積電，在川普第二任期內就承諾對美新增2,000億美元投資。然而，川普仍指責台灣「偷走美國的半導體產業」，政府應以堅定且一貫的立場回應。

台美半導體產業發展是全球專業分工的結果。美國在晶片設計、設備及軟體擁有優勢，台灣則建立全球領先的晶圓代工能力。雙方優勢互補，共創產業價值。指責台灣偷走美國半導體產業，有違事實，也忽略台灣對美國科技產業的貢獻。

台灣可以支持美國重建半導體製造能力，但沒有責任彌補美國產業發展的失衡。若美方持續以不實指控要求加碼投資，即使台灣履行現有承諾，仍可能面臨更多要求。

台美經貿關係將進入協商與履約並行的新階段。衡量談判成果，不能只看關稅降多少，也不能只比較台灣與競爭對手的稅率高低，更要問台灣為了爭取這樣的關稅待遇，究竟付出多少代價。若為換取較低關稅，台灣須承諾持續擴大赴美投資，就應評估半導體核心產業的先進產能、供應鏈與關鍵人才是否也將隨之外移。台灣即使取得比競爭對手更低稅率，若代價是排擠國內投資、削弱台灣長年累積的產業優勢，這樣交換是否符合台灣的長期利益，仍須審慎衡量。

深化台美合作，應以互惠為基礎。政府在協商與履約過程中，須兼顧經濟安全與財政負擔，保留國內政策空間。關稅可以協商，投資可以合作，但台灣的產業成就不容被扭曲，產業發展的自主性更不能放棄。