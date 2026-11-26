聽新聞
0:00 / 0:00
聯合報黑白集／卓榮泰的倒影
卓榮泰去桃園輔選，批張善政團隊推動「龍科三」不努力，使開發「停滯三年」。一向溫和的張善政這回不客氣，反問：龍科三公文在院長桌上「躺了兩個月」，卓揆「有時間造勢，沒時間批公文」？三兩句，拆穿卓揆的虛假官威。
「龍科三」的波折一言道不盡。蘇貞昌任內核定先期可行性評估，陳建仁任內發生民眾反徵收抗爭，台積電宣布放棄設廠；竹科和桃園市府最後商定大幅縮編面積，九月由國發會通過，正送交卓榮泰核定。這筆爛帳全因民進黨決策草率，卓榮泰卻把它栽到張善政頭上，還真是「大有為」政府！
原因沒別的，卓榮泰正在盤點他最後的「剩餘價值」。他在高雄助選時，向陳其邁喊話「會在行政院等你，帶著勝利的旗子來」；言下，選後將交棒陳其邁。這和兩個月前賴總統說陳其邁「會有更大支麥克風」、蘇貞昌說邁邁重返政院「位置會很前面」，前呼後應。
所謂「剩餘價值」，就是卓揆趁在位的最後時光全力輔選，不必顧忌什麼是非分際，再多簽幾個不副署都算「物盡其用」，甚至可宣稱是「為黨犧牲」。然而，誰想要一個滿腦子只有「黨」的閣揆？
卓榮泰曾裝扮「小水滴」掛滿小物夾道迎洋流，這是他最後的拚搏演出，也是對閣揆角色的終極踐踏。且問，人們即將選出的縣市長，多少人會有他的倒影？
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。