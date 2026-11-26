輝達。路透

輝達創辦人暨執行長黃仁勳11天內去職又復任，風波雖暫告一段落，卻留下一個值得深思的問題：當企業高度依賴單一領導人，董事會能否在危機中維持監督與營運？

創辦人的遠見、技術判斷與領導魅力，往往是企業成功的重要因素；然而，企業規模愈大、影響愈廣，經營權責就愈不能只依賴個人。真正成熟的公司治理，不在於限制創辦人的經營自主，而在於確保任何關鍵人物離開、暫停職務或發生利益衝突時，公司仍有制度可以接續運作。企業可以有不可取代的領導人，卻不能讓治理制度也變得不可取代。

檢視我國法制，《公司法》第23條要求公司負責人忠實執行業務並盡善良管理人注意義務；《上市上櫃公司治理實務守則》第20條則明定董事會應指導公司策略、監督管理階層並對公司及股東負責。至於第37條之1，規定上市櫃公司「宜」建立管理階層繼任計畫，並由董事會定期評估其發展與執行。

這些規範已建立董事會監督及接班規劃的基本方向，但「宜」字也反映目前仍以原則性倡議為主，對接班計畫應涵蓋哪些職位、如何定期檢視，以及突發事件時如何啟動，尚缺乏具體要求。

國際制度已有值得參考的作法。英國《公司治理守則》重視董事會及提名委員會的接班規劃；日本《公司治理守則》要求董事會適當參與執行長接班計畫及候選人培育；泰國公司治理守也強調董事會應確保執行長及重要高階主管具備發展與接班安排。各國制度細節不同，但共同理念是：接班不是創辦人或現任執行長的私人安排，而是董事會應持續履行的治理責任。

台灣企業可從四個方向強化接班治理（Succession Governance） 制度。第一，建立雙軌接班計畫。「正常接任」（planned succession）應有中長期人才培育、候選人評估及交接時程；「緊急接任」（emergency succession）則須預先指定代理人、授權範圍與決策程序，明定創辦人突然離職、失能、遭停職或發生重大利益衝突時，如何維持營運。

第二，強化董事會的獨立監督能力。企業應避免董事會過度依賴創辦人提供資訊，並確保獨立董事能取得必要資料、直接聽取內部稽核及法遵單位報告。若最高經理人涉及重大違法疑慮或利益衝突，應由無利害關係的董事或獨立董事組成專責小組，必要時委任外部律師及專業機構調查；調查期間是否暫停部分職權，則應依風險、公司章程及相關法令審慎決定，避免未經查證即作成定論。

第三，將關鍵人物風險納入企業風險管理。企業不應只盤點財務、資安及供應鏈風險，也應檢視技術、客戶關係、重大決策及對外溝通是否過度集中於單一人物，並透過職務代理、權限分層、決策紀錄及核心人才培養，降低單點失效的衝擊。

第四，提升接班治理的資訊透明度。目前公司治理評鑑雖已鼓勵企業揭露董事及重要管理階層的接班規劃，但內容多偏原則性說明。主管機關可進一步要求企業說明緊急接班機制如何啟動、是否經過演練，以及董事會如何定期檢視執行成效。

當然，接班制度不宜採取一體適用的僵化規定。大型上市櫃公司、關鍵產業及高度依賴創辦人的企業，所承受的關鍵人物風險較高，主管機關可以採取分級、比例原則，先透過治理評鑑、資訊揭露及董事教育促進落實，再視執行成效研議是否提高規範強度。

輝達事件提醒我們，企業領導人的去留可以因情勢而變，董事會的監督責任卻不能隨之中斷。接班治理的目的，不是預設創辦人必然離開，也不是削弱企業家的貢獻，而是讓企業不因任何一個人的變動而失去方向。企業真正的永續，不只在於創辦人能否帶領公司再創高峰，更在於當他不在時，公司仍能依靠健全的董事會與制度，穩定前行。