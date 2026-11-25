黃仁勳火速回鍋擔任輝達執行長。 路透

黃仁勳回來了。11月12日，輝達宣布他辭任執行長；23日，又宣布恢復其總裁、執行長及董事職務。兩次公告只相隔11天，給台灣供應鏈留下的問題是：熟悉的領導人回來了，我們對關鍵人物的依賴，是否也該重新檢視？

值得注意的是，復任公告同時宣布多項治理安排：瓊斯續任董事長，獨立董事委員會的調查將持續，公司也將延攬新任法遵長，直接向董事會轄下委員會報告。輝達此前已成立國安與出口管制監督委員會。這些安排的成效仍待檢驗，但領導人回歸，顯然不代表監督責任會就此結束。

董事會需要善用創辦人的技術視野與產業號召力，也有責任讓重大決策接受監督，並培養可以接棒的團隊。黃仁勳的復任，讓「如何發揮領導人的價值，同時降低對個人的過度依賴」，成為更值得深思的治理課題。

對台灣產業而言，也不宜把合作前景全繫於一人。黃仁勳離任期間，輝達仍於11月17日宣布擴大與台積電、鴻海、景碩、矽品等供應鏈夥伴的合作。這也顯示，雙方合作已有技術與產能安排作為基礎；台灣的價值則主要來自數十年累積的產業實力。

當然，黃仁勳與台灣供應鏈長期建立的互信，能讓產業實力更快轉化為市場機會。產能吃緊、規格快速迭代時，高層溝通有助加快協調。產業實力是基礎，人際信任則是加速器，這就是值得珍惜的「關係紅利」。

只是，關係紅利仍有三個課題需要關注。第一，個人互信應該如何延續？即使掌舵者復任，企業仍應讓研發、採購、營運及法遵團隊建立固定聯繫，把共同開發、產能協調與異常處理留下紀錄，使合作不因任何一個窗口異動而中斷。

第二，生意做得愈大，集中風險可能愈高。當業務成長多集中於單一平台，技術路線、客戶策略與地緣政治的變化，就可能同步傳導到多家台廠。即使客戶家數增加，若訂單仍依賴同一平台，也未必真正分散了風險。

第三，客戶的合規要求可能沿供應鏈傳遞。輝達強化出口管制監督，提醒台廠應及早完善客戶審查與最終用途查核，準備回答產品賣給誰、送到哪裡、用於何處。能否提供可追溯的證據，也將影響彼此合作的信任度。

台灣已有深厚的製造與整合能力，正應趁合作關係緊密時，把「關係紅利」進一步轉化為「制度韌性」。這需要持續累積三種資本。

第一是技術資本。台廠應深化共同設計能力，串連製程、封裝、電源、液冷與高速互連，提升資料中心系統整合與驗證能力。合作優勢愈能改善客戶的成本、效能與交期，就愈能跨越人事變動。

第二是客戶資本。在深化輝達合作的同時，持續布局雲端業者自研晶片與其他AI加速器平台。企業應檢視客戶、平台與終端市場的集中程度，並評估跨平台能力能否共用，讓分散風險的投入也能累積新能力，而非只是增加成本。

第三是信任資本。未來必須將客戶審查、出口合規與資訊揭露建立成標準流程，讓法遵人員有權提出疑慮，重大例外須經適當層級審核。流程能留下紀錄、問題有人負責，才能讓「台灣製造」的品質與速度，進一步轉化為長期可信任的資產。

企業如此，政府亦然，也應強化出口合規諮詢與人才培訓，協助中小供應商建立查核能力；透過跨平台驗證與共同研發，降低技術轉換成本。台美科技與供應鏈對話也應持續制度化，讓合作能跨越企業與政府的人事更迭。

黃仁勳回歸後，台灣產業應持續深化與輝達的既有合作，並將多年互信累積經驗，留在團隊、流程與制度裡。交情雖可以讓合作加速，但制度才能讓合作走遠。台灣的競爭底氣，應要能夠跨越任何一位領導人的去留。