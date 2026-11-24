沈伯洋（右）收到三本黃珊珊的贈書。 聯合報系資料照

選民在選舉中各有支持對象，原本稀鬆平常。但台北市選到最後階段，卻變得很詭譎。沈伯洋陣營似乎熱中於解讀某些人的「微言大義」，影射他們「支持洋流」。好好的選戰，被打成了密碼戰。

藝人蔡康永現身沈伯洋競總大會後，綠營便千方百計帶風向，說他「低調挺沈」。蔡康永發文有「橘色帆船」，被說是洋流的顏色；他說「私下講」，被解讀為「撕下蔣」；連放個跳舞圖案，則被說「舞蹈」暗指「倒五」（蔣萬安的號碼）。而藝人陳為民感嘆「只要不看新聞，台北還挺安靜」，卻被解讀為他「挺萬安」，遭水滴大出征。

黃珊珊的一言一語，也被擴大解讀。她寫「講完了」，被說是暗示「蔣完了」；說「聽不懂，就再問一次」，被說是暗酸蔣萬安「蔣不聽」。這種神奇解碼，在沈伯洋收到三本黃珊珊的贈書後，更達到高潮。其實其中政策白皮書，蔣、沈兩人都是間接受贈，與誰挺誰並無關聯。

由於各取所需，這場密碼戰更演成「用魔法打敗魔法」。黃珊珊送三本書給沈伯洋，被戲稱是「三號（沈伯洋號碼）本就會輸」。柯文哲更直接，說送書是要他「好好念書」，別再提空洞政見。

民主時代，挺誰不挺誰，何需密碼？頻繁運用這種低級步數，令人生厭。說穿了，這種「莫道石人一隻眼」的讖緯式耳語，不過是旁門左道罷了。