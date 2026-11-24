美國期中選舉變天，參眾議院均改為民主黨控制。華府政治環境驟變，川普成為少數政府總統。 路透

美國期中選舉變天，參眾議院均改為民主黨控制。華府政治環境驟變，川普成為少數政府總統。各界對未來美國貿易及科技政策走向，多預期將出現明顯調整，而且是在「政策、程序與人事」的公共政策3P（Policy, Process and People）面向都會出現新局，台灣須提早因應。

先看政策。川普第二任期的經貿與科技政策，環繞在對等關稅、戰略產業供應鏈投資回流、對中科技戰略競爭及AI發展等幾個主軸。目前觀察，國會變天後出現政策根本性逆轉的機率不高，但局部調整在所難免。

首先在美國政府分工體系，關稅以外的經貿與科技政策方向，屬於總統職權，國會即便有立法及預算等工具，也不具主導權。其次，共和、民主兩黨在許多議題上具有高度共識，特別是在對中國科技競爭、經濟自主安全及半導體出口管制等方面。第三，美國經濟發展雖有通膨壓力但大體尚屬穩健，因此並無全面改弦更張的正當性。

觀察政策調整的壓力，主要會發生在關稅以及AI投資與監管政策走向二個方面。川普向全球貿易夥伴無歧視的加徵關稅之舉，已被戲稱為「美國第一、只剩美國」（America first, America alone），甚至連共和黨都有不滿。對加拿大與歐盟間的關稅，很可能因國會施壓而有改變。不過對中國大陸的關稅戰，由於具有跨黨高度共識，可能成為少數的不變例外。

未來可能調整的重點，會是任意變動關稅的做法，而非全面取消過去新增關稅。美國學者觀察關稅政策發現，無論祭出時的爭議高低，由於受保護產業及地方政府等既得利益者緣故，美國絕大部分的新增關稅都具有高度的黏著性，因而包含台灣在內的各國能期待的，恐是關稅的穩定，而非關稅的退場。

第二個調整方向，是在科技政策上增加與盟友的協調合作，降低美國單方主導的做法。至於AI投資與監管方面，這次有不少持反對資料中心政見的州長獲勝。然而其主張並非拒絕資料中心，而是要求納入更多環境與社會衝擊影響評估，故對AI硬體建設的影響尚待觀察。至於AI監管部分，則可能出現較明顯的轉變壓力。

再看程序，是目前最可能出現明顯調整的面向。川普政府的關稅工具，不只傷害盟友，也不斷引發美國消費者及國會議員質疑。民主黨取得眾議院控制權後，預期將先從程序下手，透過國會聽證、調查權限程序，加強關稅與科技政策的國會監督。

第二個可能出現的程序變革，就是物極必反，各界預期國會將開始推動立法，限縮行政權課徵關稅之自主權限。美國憲法規定，對於包含關稅等涉及跨國貿易事項，權限在國會而非總統，故必須取得國會授權。

去年對等關稅，就是川普政府引用「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）作為授權基礎，川普政府濫用多項法條的爭議，必然是國會反撲的重點，重新檢討給予行政權的適用範圍、裁量空間，並且強化國會的審查力道。同時，目前經簽署的諸如台美ART等雙邊協議，性質上屬於行政協議，其國會監督程度一直模糊不清，未來也是清理的重點。

最後看人事。台美談判的美方主角，一是商務部長盧特尼克，一是貿易代表葛里爾。盧特尼克出身華爾街，行事作風多有爭議。各界列舉國會未來調查甚至彈劾之閣員，第一名是國防部長，第二名就是盧特尼克。其若因此去職下台，立即就會對台美投資協議產生不確定因素。這是因為台美（以及日美、韓美）談判中處處可見鮮明的盧特尼克元素，未來在國會監督時對台灣是加分還是扣分，需要觀察。

總之，美國政策方向大致不變，變的是決策程序與關鍵人物，台灣應從爭取關稅退場，轉為爭取關稅穩定與規則透明。與其仰賴單一管道直通白宮，不如及早與國會兩黨建立多元溝通網絡，讓台美經貿關係禁得起華府權力版圖的變動。