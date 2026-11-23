台股示意圖。 記者邱德祥／攝影

美國股市近來連番重挫，投資人對AI產業的前景充滿疑慮。民主黨在期中選舉勝選後，可能推動AI監管法案；輝達創辦人黃仁勳去職，美國證管會對輝達可能存在的會計問題展開調查，再加上超微遭放空機構指控產品流向中國，成為壓垮美股的最後一根稻草。台股上周重挫約17.5%，指數從10月初將近5萬點的歷史高點，跌到上周五的36,033點，一個半月跌掉近三成。弔詭的是，台灣前三季經濟成長率達14.22%，創半世紀新高，企業獲利大幅成長，股市卻跌跌不休。

政府此次護盤的方向值得檢討：國安基金已授權進場，金管會也兩度祭出限空令，台股卻仍連連重挫。原因在於，這次賣壓的主要來源，不是放空的空頭，而是融資多頭遭斷頭的被迫賣壓。

台股今年一路上漲，散戶槓桿也跟著墊高，融資餘額年初就攀上17年半來高峰，還有不少投資人以多重貸款加碼，引發四貸同堂的爭議。股市急跌時，融資戶擔保品價值縮水，若無力補繳，就會遭券商斷頭賣出；斷頭賣壓再壓低股價，引發下一波追繳，形成「多殺多」的惡性循環。

11月20日大盤融資維持率跌至151.78%，單日有632戶遭斷頭、金額近15億元，另有逾6,400戶收到追繳令。限制放空，無法阻止融資戶因未補足擔保品而遭強制賣出。針對2007至2009年金融危機的跨國研究也發現，限空措施普遍削弱市場流動性，支撐股價的效果有限。

要化解斷頭引發的連鎖賣壓，真正能發揮作用的，是在市場流動性枯竭時承接賣壓的資金，這正是國安基金的任務。問題在於，國安基金的規模早已跟不上市場。

國安基金2000年成立時，台股市值約9.2兆元，今年高峰時曾膨脹到約158兆元；即使經過這波重挫，11月20日仍有約118兆元，是當年的近13倍，國安基金規模卻26年未變，至今仍是5,000億元。換算下來，國安基金規模占台股市值的比重，已從成立時的約5.4%，降到如今不到0.5%；即使擴大到1兆元，也只占約0.85%。台股單日成交值動輒上兆元，5,000億元點火有餘、續航不足，市場自然對其承接能力缺乏信心。

立法院正審查修法草案，擬將國安基金向金融機構借款的上限由2,000億元提高至7,000億元，四大基金的3,000億元維持不變，總規模擴大到1兆元，另有立委版本主張擴大到2兆元。財政部長也已表態支持擴大的方向。立法院應將修法列為優先法案，儘速三讀；行政部門也應建立定期檢討機制，讓國安基金規模隨市場規模調整，而不是每逢股災才臨時加碼。

擴大規模之外，國安基金的運作也應更透明、更可預期。國安基金應在市場出現失序、流動性急凍時進場，進場與退場原則應事先明確，讓市場知道有一道穩定的底線。信心一旦建立，國安基金未必需要真正動用全部資金，就能發揮穩定效果。

同時，金管會的政策重心也應從限空轉向處理槓桿。證交所22日已邀集十家大型券商研商，規劃將融資擔保維持率門檻由130%降至120%，讓投資人有更多時間籌措資金，避免連鎖斷頭加重跌勢，方向正確，金管會應儘速拍板上路。降低門檻雖會讓券商承擔較高的授信風險，但只要配合嚴謹的風險控管，就能在穩定市場與管控風險之間取得平衡。長期而言，仍應檢討多重貸款炒股的風險，強化對過度槓桿的管理。

台灣經濟與企業基本面都相當健全，無差別的恐慌性殺盤，壓低了股票應有的價值。限空令找錯了對象，擴大國安基金才是對症下藥。政府應以足夠的資金、明確的原則穩住資本市場；投資人也應記取「不借不貸，耐心等待」的教訓，理性面對這一波修正。