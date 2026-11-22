童子瑋碩士論文的中、英文摘要及緒論，遭指控與其學長論文的重合率均逾50%，英文摘要部分更高達84%。 聯合報系資料照

藍白指控民進黨基隆市長候選人童子瑋海洋大學的碩士論文涉嫌抄襲，童子瑋則稱論文「重合率」低於校方規定的三成，但從目前已被揭露的內容看，許多民眾都有「林智堅2.0」的感覺。如果童子瑋持續逃避論文爭議，基隆市民放心把市政交給他嗎？

所謂重合率，白話來說就是「文字比對數據」，例如透過特定系統比對兩篇論文中連續十幾個字相同的比率，來判斷是否抄襲；但這只是判定論文抄襲的「最低標」。

換言之，童子瑋的論文，就算整體重合率表面合規，也不能成為童子瑋逃避質疑的護身符。例如論文的中、英文摘要及緒論，堪稱是作者親自為論文擷取的菁華，但童子瑋的論文在這三部分，卻遭指控與其學長論文的重合率均逾百分之五十，英文摘要部分更高達百分之八十四，果真是「抄重點」？

同樣有待童子瑋回應的是，其論文中重合率較低、也就是「抄少少」的研究結果與討論，竟被質疑有未提供原始輸入資料、廿八列數據錯了廿一列…等多項錯誤，也難怪藍白直批童子瑋「不是抄、就是抄錯」。

四年前的選舉，同樣爆出參選桃園市長的前新竹市長林智堅論文抄襲案，民進黨全黨力挺一人的結果，釀成北部縣市敗選的「一屍五命」。童子瑋論文案威力比不上林智堅，但人民對政治人物誠信的要求不變。