新竹縣長候選人徐欣瑩不滿競選團隊助理遭檢警搜索調查，在新竹地檢署前靜坐抗議，現場多名支持者到場聲援，表達對司法調查程序的質疑。 記者黃羿馨／攝影

九合一選戰進入最後肉搏階段，司法卻再遭介選質疑。國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩不滿檢警搜索競辦等行動，到新竹地檢署前絕食抗議。新竹地檢署雖指因徐欣瑩助理涉嫌意圖使人不當選、散布不實性影像而依法偵辦，但徐欣瑩除質疑司法偵辦程序與綠營掌握案情管道外，也批評選前八天查扣競辦電腦，整個宣傳團隊遭癱瘓，競選資訊也可能被掌握，形同「台灣的水門案」。

水門案是一九七二年美國總統競選期間，共和黨人潛入民主黨總部竊聽竊密的醜聞，共和黨的尼克森雖當選總統，卻因阻撓司法調查而下台。國人對於半個世紀前的美國水門案，可能有些陌生，但對於當局把司法當做介選武器，或濫用權力刺探政敵情報，卻很有既視感。

就像這次披露並聲援徐欣瑩競辦搜索事件的《美麗島電子報》董事長吳子嘉，上個月也遭搜索，後來無保請回，理由淡化成外籍人士派報違法，手機則持續被扣。吳子嘉曾經質疑民進黨新竹縣長候選人鄭朝方家族財產問題；他控訴新聞自由遭侵害，並危及消息來源保護，許多民眾則質疑司法在幫綠營助選。

事實上，鄭朝方除了媒體報導的家族諸多爭議事件外，近來又被爆出花千萬元裝修竹北市長辦公室；昔日機要秘書更指控其家人干預竹北市政，且竹北市公所採購標案疑雲重重，執法機關也未見任何行動。難怪國民黨主席鄭麗文赴現場聲援徐欣瑩時，痛批「辦藍不辦綠，民進黨享受司法假期，在野黨卻面對司法地獄」。

新竹不是個案。今年選舉除不斷出現藍綠差別待遇，司法介選手段比去年的大罷免大羈押更粗暴。中天記者報導民進黨台南市長候選人陳亭妃在政見會關於水庫光電板的發言，六小時內即遭檢警約談；台北市民進黨議員許淑華誣指台北市長蔣萬安團隊在夜市「白吃白喝」被告，拖了快一周才傳喚說明。再對照檢調對涉及民進黨台北市長候選人沈伯洋的假訊息案迅速約談搜索，司法的標準與辦案進度，很難不讓人有介選的質疑。

另如民進黨新北市長候選人蘇巧慧妹妹蘇巧純擔任曠世智能公司董事，在父親蘇貞昌時任行政院長期間獲國發基金與台企銀創投四千五百萬元投資，遭質疑未利益迴避。財政部跳出來曲法護航，法務部廉政署卻不敢發聲。而綠營高雄市長候選人賴瑞隆被指控收受綠能業者三百萬政治獻金，在立院召開廿一場綠能公聽會，並推動修法。外界質疑其中是否存在對價與利益衝突，檢調至今也是靜悄悄。

檢警調查賄標準爭議百出更引起議論，有候選人請吃五十元豆花就被辦；但民進黨桃園市長候選人黃世杰的父親是桃園農田水利會總幹事，他今年宣布參選後出席水利署活動中有公務員高喊凍蒜、與會者獲贈價值約三百元的雞蛋禮盒、連造勢活動都能租用國有土地，檢調卻始終紋風不動。

舊案重炒更是今年選舉查察的一大特色。台東檢方近來積極偵辦與國民黨縣長候選人吳秀華家族有關的農路拓寬案，但兩年前環評便記載農路拓寬是為「方便渡假村施工用車與農民會車」及「讓旅客通行」，是否涉及圖利或可討論，但此時出手，如何讓外界不質疑檢調沒有政治考量？

美國水門案太遠，但這次期中選舉，美國總統川普透過各種手段以司法介選，卻讓共和黨在多個傳統紅州吃下敗戰，則殷鑑不遠。台灣執法人員或許該引以為鑑，一時的表態示忠，最後可能栽跟斗；選民也不必再沉默噤聲，應該用選票展示人民想要的價值。