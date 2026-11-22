加拿大總理卡尼（Mark Carney）日前表示，希望近期就能和台灣簽署一年多前完成談判的貿易協議。以台灣目前的國際處境來看，這是難得的正向發展，可視為北京圍堵我方經貿空間下的一項突破。若能妥善利用，更可成為台灣拓展對外貿易網絡的契機，政府應高度重視，借勢使力擴大成果。

首先必須明白，這項協議的名稱是「台加貿易合作架構協議」（Trade Cooperation Framework Arrangement），並非國際上盛行的自由貿易協定（FTA），不包含相互免除關稅的內容，促進貿易的效果不會像FTA那麼顯著。但也因為不涉及關稅，推動難度相對較低。國際貿易除了關稅，還有許多非關稅事務，如通關程序、衛生檢疫、證照認定、原產地認定等可探討的合作領域，雙方作法若不一致，就會形成貿易障礙。透過協議推動這些事務的合作，有助降低貿易的時間與費用成本。尤其在關稅已相對偏低的先進經濟體之間，消除非關稅障礙的效果，往往高於免除關稅，因此這項協議即使不含關稅減免，仍有不可忽視的重要性。

由於距離遙遠，台加貿易長期並不突出。依加拿大官方統計，台灣是加拿大2024年第15大貨品貿易夥伴。依我國統計，2025年台加貨品貿易額約48.9億美元，比十年前成長約四成。今年美加貿易摩擦升高，也讓加拿大更有理由拓展其他市場。美國最高法院2月裁定，《國際緊急經濟權力法》並未授權總統加徵關稅。川普7月另依《1930年關稅法》第338條，宣布對部分加拿大商品加徵50%關稅，8月22日生效。美國自9月29日起禁止部分加拿大酒類、乳製品及機車等產品進口，川普也在9月指示相關機關採取措施，將加拿大原產商品排除於聯邦民用採購之外。與此同時，美國在7月的共同檢討中未同意延長《美墨加協定》，協定仍然有效，未來走向卻更不確定。台加貿易合作架構協議早在2025年3月談妥，如今加拿大有更強的誘因分散市場，也為雙方推進簽署增添了動力。

台加協議不含關稅互免，對促進雙邊貿易的效果仍然有限。但若能透過架構協議累積具體成果，可為日後評估更全面的經貿協定奠定基礎。台灣對加國出口以積體電路、電腦與伺服器、電信設備、自行車、不鏽鋼與機械零組件為主；自加國進口則以煤炭、貴金屬、礦砂、農林漁牧產品與汽車等為主，雙方產業基本上互補，談判阻力相對較小。

不過，要提高對方簽署的誘因，我方仍須深入研究，找出加國在互免關稅下可獲得的具體利益。全球都在全力發展AI，對台灣半導體與伺服器供應鏈的需求方殷，正是遊說加國的良機。台加協議一旦簽署，即可作為範例，爭取其他先進國家仿效；若能進一步和加國簽署FTA，更有機會說服其他國家跟進，逐步突破北京的圍堵。這當然不容易，但總比停滯不前要好，關鍵在於行政院經貿談判辦公室能否強化功能、深入研究、設定明確目標。

也必須看到，卡尼政府同時正在修補與北京的關係，台加協議談判完成後擱置一年多，外界多認為與此有關。國際間講求利害得失，台灣推動經貿協議必須務實。台星早期洽談曾因名稱分歧受阻。雙方於2010年啟動可行性研究、2011年展開正式談判，2013年以「台澎金馬個別關稅領域」名義簽署《台星經濟夥伴協定》。中間延宕近十年。政府應記取教訓，穩健務實地向前邁進，力創台灣貿易新局。