烏山頭水庫上的浮動太陽能光電板。 聯合報系資料照

民進黨向來把綠能的成就捧上天，未料選舉一談到光電板，綠營候選人個個爭相走避，都不敢接這個刀子話題。台南市長黃偉哲很脫線，把烏山頭水庫設光電板推說是「馬英九核准的」。直到民眾秀出經濟部水利署二○二○年的公文，他才承認看錯公文，說要回去「點眼藥水」。

大推綠能明明是蔡英文的「德政」，現在卻栽給馬英九，根本是穿越時空連錯線。陳亭妃更絕，她在政見會說「現在所有水庫根本就沒有光電板」，接著又說烏山頭「到民國一二一年就不能續約」，自己後語推翻了前話。但她堅不認錯，各媒體都報導了這件事，她卻獨獨提告中天記者，警調也立馬約談。

如果是受民眾歡迎的德政，綠營為何要嚇到這樣語無倫次？北市府三度拒絕經濟部在翡翠水庫設光電板的催詢，沈伯洋無詞可辯，只說「尊重經濟部」。故宮也來湊一腳詢問能不能裝太陽能板，文化局長蔡詩萍一口回絕：「不可以。」沈伯洋要不要尊重？故宮惱羞成怒，宣稱從未申請設置，要求道歉；但北市府秀出公文，故宮發文日期是十二日，一周前的事都忘了嗎？

水庫要設光電板，古蹟要裝光電板，發不了多少電，卻把民生、文化都逼到牆角。要知道古蹟裝光電板是什麼模樣，去看看龍山寺就知道，行政大樓外牆掛滿光電板，你說這有多煞風景！